El multimillonario empresario tecnológico Peter Thiel vuelve a la Argentina

El fundador de PayPal será protagonista de un encuentro en Buenos Aires que reunirá a funcionarios, economistas y referentes internacionales.

Peter Thiel regresará a la Argentina en septiembre para participar de la cumbre internacional "Vientos de Cambio" , organizada por la Fundación Libertad y Progreso. El evento se desarrollará los días 1 y 2 de septiembre en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center y contará con la presencia de funcionarios nacionales, economistas, empresarios y académicos de distintos países.

Según confirmaron desde la organización, Thiel será entrevistado por el abogado y escritor chileno Axel Kaiser durante una de las actividades centrales del encuentro, que tendrá como ejes la economía, la innovación, las instituciones y el desarrollo.

Además del fundador de PayPal y Palantir, la organización confirmó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo ; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el Premio Nobel de Economía James Heckman.

También participarán el profesor de la Universidad de Chicago y exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Randall S. Kroszner; el exministro de Finanzas de El Salvador, Juan José Daboub; la economista Carola Pessino; el cofundador y presidente de Tiendanube, Alejandro Vázquez; y Axel Kaiser, entre otros especialistas de Argentina, América Latina y Estados Unidos.

Los organizadores informaron que el programa incluirá paneles dedicados a las reformas económicas, la innovación tecnológica, el desarrollo humano y las políticas públicas.

El regreso tras su visita de abril

La visita de septiembre marcará el regreso de Thiel al país luego de su paso por Buenos Aires en abril, cuando mantuvo una agenda con reuniones junto a funcionarios nacionales, dirigentes políticos y referentes del sector tecnológico y empresarial.

Durante esa estadía fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en un encuentro que se extendió por casi una hora y del que también participaron integrantes del equipo económico. Aunque el Gobierno no difundió detalles de la reunión, trascendió que dialogaron sobre la situación económica argentina, la innovación y las inversiones.

En esa misma visita también mantuvo un encuentro con el dirigente social Juan Grabois, con quien conversó sobre inteligencia artificial, el futuro del trabajo y el impacto de las nuevas tecnologías.

Además, Thiel asistió al superclásico entre River Plate y Boca Juniors disputado en el estadio Monumental como parte de sus actividades privadas en el país.

Quién es Peter Thiel

Nacido en Alemania y radicado desde niño en Estados Unidos, Peter Thiel es uno de los empresarios e inversores más influyentes de Silicon Valley.

Fue cofundador de PayPal junto a Elon Musk y también de Palantir Technologies, empresa especializada en software de análisis de datos e inteligencia artificial. Asimismo, se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook y, posteriormente, participó en inversiones de compañías como SpaceX, Uber, Airbnb y Spotify.

¿Estará Milei en la cumbre?

Hasta el momento, la participación del presidente Javier Milei en "Vientos de Cambio" no fue confirmada oficialmente.

En caso de asistir, sería el segundo encuentro público entre el mandatario y Peter Thiel en menos de seis meses, tras la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Rosada durante la visita del empresario en abril.