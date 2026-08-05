Tras la confirmación de la visita de León XIV al país, vuelve a instalarse la pregunta que marcó el pontificado de Francisco.

Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina y por qué Francisco nunca volvió.

Este miércoles se confirmó la visita del Papa León XIV a la Argentina en el mes de noviembre, donde visitará Córdoba, Buenos Aires y Luján. En este contexto volvió a surgir una pregunta que marcó el pontificado de Francisco: ¿Por qué nunca regresó a su país?, pero además se recordaron las largas décadas en que una santidad no visita el país.

Cuando Jorge Bergoglio partió de Buenos Aires en marzo de 2013 para participar del cónclave que elegiría al sucesor de Benedicto XVI, no imaginaba que esa sería la última vez que pisaría suelo argentino.

"Cuando partió de Buenos Aires para el cónclave se lo veía algo triste, estaba preparándose una habitación en el Hogar Sacerdotal del barrio porteño de Flores para su retiro", contó el sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires Guillermo Marcó al diario Clarín.

Gustavo Vera, un activista contra el trabajo esclavo y la trata de personas que era muy amigo de Bergoglio, le contó a BBC Mundo que el pontífice se imaginaba un papado mucho más corto.

"Él pensaba que iba a ser de cuatro años, por su edad, o porque tal vez tuviera que abdicar por un ACV (accidente cerebrovascular) o lo que fuera", dijo el dirigente de la Fundación La Alameda, que se hizo amigo del prelado cuando era arzobispo.

Durante el papado de Francisco, ambos intercambiaron cientos de cartas. "Él las escribía de puño y letra, se las escaneaban y me las mandaban", revela Vera. Allí el pontífice siempre mostró interés por lo que pasaba en su país de origen.

"A veces hacía comentarios sobre fútbol, a veces sobre tango, a veces sobre hechos culturales", cuenta Vera, quien dice que el Papa seguía las noticias argentinas "al detalle".

Elegido como papa Francisco, inició un pontificado de 12 años durante el cual visitó decenas de países, incluidos Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Cuba y México, pero nunca regresó a su tierra natal.

"Francisco mantuvo su conexión con la Argentina todo el tiempo. En su agenda de estos 12 años siempre hubo una cantidad muy nutrida de argentinos que iban a las audiencias, que iban al Ángelus, que tenían audiencias personales. Siempre estuvo de alguna manera con su corazoncito en Argentina", asegura.

Por todo esto, una de las cosas que más llaman la atención sobre el papado de Francisco es que en 12 años nunca visitó su país de origen.

Diversos analistas atribuyeron esa ausencia a la compleja relación que Francisco mantenía con su país. La fuerte polarización política y el riesgo de que su presencia fuera utilizada con fines partidarios fueron algunos de los factores mencionados para explicar una decisión que generó decepción entre muchos fieles y alimentó el debate durante años.

La última vez que un Papa visitó la Argentina

La última vez que un Papa visitó la Argentina fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira pastoral de seis días que incluyó Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Rosario, Salta, Paraná, Corrientes, Bahía Blanca y Viedma.

El pontífice encabezó la Jornada Mundial de la Juventud y reunió a más de un millón de personas en una multitudinaria misa celebrada sobre la avenida 9 de Julio.

Esa fue la segunda visita de Juan Pablo II al país. La primera había ocurrido en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, cuando realizó un viaje relámpago de poco más de un día para pedir por la paz entre la Argentina y el Reino Unido.

La confirmación de la Visita del papa León XIV

Tras casi cuatro décadas sin la presencia de un sumo pontífice, la espera llegará a su fin ya que, en las últimas horas se conoció que el Papa León XIV confirmó su primer viaje oficial a Argentina. El Vaticano anunció una gira apostólica por Sudamérica, donde recorrerá además Uruguay y Perú.

La confirmación del recorrido papal se concretó tras aceptar las invitaciones formuladas por los Jefes de Estado y por las autoridades eclesiásticas de los tres países.

En una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial, Adrián Ravier y el canciller Pablo Quirno, se dieron detalles acerca de la histórica visita.

"Su Santidad el Papa León XIV estará visitando Argentina y esto nos honra profundamente. Es una ocasión de festejo y reflexión para la mayoría de los argentinos", dijo Ravier.

Y destacó que "desde el gobierno tenemos un compromiso que va más allá de las meras palabras, estos valores son los únicos capaces de fundamentar una sociedad justa y próspera".

Por su parte el canciller Quirno confirmó que el Papa visitará Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre. "Después de casi cuatro décadas Argentina recibirá un acontecimiento histórico para el país y todos los argentinos", dijo.

El mensaje del Papa León XIV a horas del inicio del Mundial 2026.

Y señaló que "esto es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido, iniciado por el presidente Javier Milei, quien cruzó la invitación a su Santidad".