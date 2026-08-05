Cajera de un supermercado chino filmaba a nenas y subía los videos a Tik Tok: la polémica sanción que recibió

La mujer fue denunciada por los padre de al menos 36 menores. El caso tomó otra dimensión cuando aparecieron comentarios sexuales.

Los videos de 36 menores fueron publicados en TikTok sin la autorización de sus familias.

Una causa por la difusión de videos en TikTok de niñas y adolescentes llegó a manos de la Justicia. La acusada trabajaba como cajera en un supermercado chino . Desde ese comercio realizaba grabaciones con su teléfono y luego publicaba el material en diferentes cuentas en redes sociales.

Las familias advirtieron la exposición y presentaron denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación. La preocupación aumentó cuando algunas publicaciones recibieron comentarios de contenido sexual .

La mujer fue identificada como Jiaping Wang , de 52 años y nacionalidad china. Trabajaba en el Supermercado Popular, ubicado sobre la calle San Martín al 600 de Helvecia, provincia de Santa Fe.

De acuerdo a lo que se pudo confirmar, utilizaba su teléfono celular para registrar imágenes dentro del establecimiento y en sus inmediaciones. En algunos casos, invitaba a las niñas a participar de breves filmaciones sin explicarles el destino posterior del contenido.

Los videos eran publicados en TikTok sin el consentimiento de los padres. La pesquisa logró identificar a 36 menores cuyas imágenes circularon a través de las cuentas vinculadas con la acusada.

La Fiscalía consideró que esas publicaciones vulneraron la intimidad y la imagen personal de las niñas y adolescentes. También tuvo en cuenta el alcance de las redes sociales y la permanencia del material una vez difundido.

El caso tomó otra dimensión cuando usuarios de distintos países comenzaron a dejar comentarios sexuales debajo de algunas grabaciones. Esa situación motivó nuevas presentaciones y aceleró la intervención de las autoridades.

Cuánto deberá pagar y quién recibirá el dinero

Una vez que la mujer fue denunciada ante la justicia, decidió aceptar su responsabilidad por 36 hechos encuadrados como ciberacoso. La conducta está contemplada en el artículo 84 ter, inciso c, del Código de Convivencia de Santa Fe.

El acuerdo establece una multa de $9.034.684, equivalente a 68 unidades Jus según el valor vigente. La cifra deberá abonarse dentro del plazo fijado a partir del dictado de la sentencia.

Del monto total, $7.034.684 serán destinados al Hospital de Helvecia. Los $2 millones restantes ingresarán al Ministerio Público de la Acusación. La propuesta también incluye el decomiso del teléfono utilizado para realizar las grabaciones. Ese dispositivo permanecerá bajo disposición judicial y no será devuelto a la imputada.

Para definir la sanción, la Fiscalía evaluó la cantidad de víctimas y el modo en que se difundieron las imágenes. Como circunstancia atenuante, se consideró que la mujer no registraba antecedentes penales ni contravencionales.

El procedimiento abreviado y el regreso a China

La audiencia fue encabezada por el juez Pablo Busaniche. También participaron la fiscal María Rosario Haeffeli, el defensor Alejo Almirón Petrone, la acusada y un intérprete. La presencia del traductor permitió comunicarle a Wang cada intervención en su idioma.

El tribunal verificó que comprendiera las condiciones del procedimiento abreviado antes de aceptar el acuerdo.

La conformidad de la imputada no cierra automáticamente el expediente. El juez deberá analizar el convenio y emitir una resolución dentro de los plazos previstos. Una vez dictada la sentencia, Wang dispondrá de tres meses para acreditar el pago mediante los comprobantes correspondientes. El cumplimiento de esa obligación será controlado por la Justicia.

Después de completar las pautas establecidas, está previsto su regreso a China. Hasta entonces, permanecerán vigentes las disposiciones adoptadas durante la investigación.