Gaido anunció cuándo finalizará la obra de asfalto de la calle Pilmaiquén

El anuncio fue realizado por el intendente capitalino, quien constató el avance de obra. Se trata de un tramo que facilitará la conexión con el centro y el oeste de la ciudad.

El intendente capitalino Mariano Gaido anunció la fecha de culminación de la obra de asfalto de la calle Pilmaiquén, que vinculará el sector con la avenida Soldi y facilitará la circulación hacia el oeste y el centro de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la transformación del barrio Terrazas al estar en un estadio final de una obra clave para la conectividad. Se trata de la pavimentación de casi 300 metros de la calle.

La obra se encuentra en su etapa final y será concluida la semana próxima, un mes antes del plazo previsto, en el marco del plan de obra pública municipal más importante de la Argentina.

El intendente Mariano Gaido destacó que la intervención beneficiará tanto a los vecinos del barrio como a quienes transitan por la zona. Así, indicó que “es un nuevo acceso en el barrio Terrazas, que no solamente le va a brindar un servicio fundamental en el ingreso de este barrio tan importante en la ciudad, sino también a la avenida Soldi".

Además, adelantó que la avenida Soldi será inaugurada la próxima semana y remarcó que “la obra fue ejecutada con fondos neuquinos, a partir del superávit, que es ejemplo en el país; esto es tener las cuentas ordenadas”.

Gaido- Nicola- 1

“Neuquén capital realmente es un ejemplo en el país", sostuvo.

Obra de conectividad

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la pavimentación se extiende entre Cabellera del Frío y Soldi. "Son casi 300 metros, que nos va a brindar una nueva salida hacia el oeste o hacia el centro de la ciudad", indicó.

Nicola detalló que la intervención incluyó la ejecución de pluviales, movimiento de suelo, protección de barda, guardarraíles y veredas. "Es una obra tremenda de conectividad en esta zona del barrio Terrazas", señaló.

El funcionario también destacó que "estamos terminando esta obra entre 30 días antes de lo que estaba previsto". "Esto es la eficiencia que llevan adelante las empresas neuquinas", puntualizó.

"Superan las expectativas"

El intendente Mariano Gaido recorrió este último martes la obra del Acceso Norte, un proyecto que modificará el ingreso a la ciudad desde Avenida Raúl Alfonsín y ampliará la conectividad y fluidez del tránsito en un punto álgido de circulación vehicular.

La iniciativa, que según el municipio “avanza según los tiempos previstos”, contempla la construcción de un puente que se está levantando sobre calle Salta y que permitirá circular hacia Jujuy o hacia Diagonal 9 de Julio. En tanto, quienes salgan del centro podrán hacerlo por debajo de esa estructura.

Durante la recorrida, Gaido se refirió a la magnitud de la inversión y el alcance de la transformación vial que supone este proyecto, enmarcado en el Plan Orgullo Neuquino. “Esta obra supera los 20 mil millones de pesos con fondos propios y le da a la ciudad el reordenamiento necesario para ingresar a la capital en la zona norte”, dijo, y mencionó que se ejecuta en simultáneo con una gran cantidad de trabajos que avanzan en distintos barrios.

image

“Todas están siendo llevadas adelante por empresas neuquinas y los tiempos de ejecución superan las expectativas. En el caso del Acceso Norte, es una obra proyectada para un año, y la empresa lo va a lograr en menor plazo para que, a final de año, tengamos la posibilidad de inaugurar esta iniciativa fantástica, ejemplo en el país”, sostuvo.