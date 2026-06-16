Acceso Norte: Gaido visitó las obras y dijo que los avances "superan las expectativas"

El jefe comunal indicó que la ciudad tendrá un nuevo reordenamiento del tránsito. Los trabajos de ejecución fueron proyectados para un año de duración.

El intendente Mariano Gaido recorrió este martes la obra del Acceso Norte , un proyecto que modificará el ingreso a la ciudad desde Avenida Raúl Alfonsín y ampliará la conectividad y fluidez del tránsito en un punto álgido de circulación vehicular.

La iniciativa, que según el municipio “avanza según los tiempos previstos”, contempla la construcción de un puente que se está levantando sobre calle Salta y que permitirá circular hacia Jujuy o hacia Diagonal 9 de Julio. En tanto, quienes salgan del centro podrán hacerlo por debajo de esa estructura.

Durante la recorrida, Gaido se refirió a la magnitud de la inversión y el alcance de la transformación vial que supone este proyecto, enmarcado en el Plan Orgullo Neuquino. “Esta obra supera los 20 mil millones de pesos con fondos propios y le da a la ciudad el reordenamiento necesario para ingresar a la capital en la zona norte”, dijo, y mencionó que se ejecuta en simultáneo con una gran cantidad de trabajos que avanzan en distintos barrios.

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“Todas están siendo llevadas adelante por empresas neuquinas y los tiempos de ejecución superan las expectativas. En el caso del Acceso Norte, es una obra proyectada para un año, y la empresa lo va a lograr en menor plazo para que, a final de año, tengamos la posibilidad de inaugurar esta iniciativa fantástica, ejemplo en el país”, sostuvo.

El impacto de la obra pública

En ese marco, destacó el lugar que ocupa Neuquén en el contexto nacional en materia de obra pública. “Es la ciudad que más se construye del país. Claramente, hoy es un ejemplo”, afirmó, y agregó: “Se ha transformado en una de las tres capitales más importantes del país”.

Y no solo resaltó ese liderazgo, sino que subrayó que el municipio lo sostiene con recursos propios: “A partir de tener un superávit, podemos llevar adelante trabajos en toda la ciudad: en Círculo Policial, en Limay, Valentina Sur, Valentina Norte, San Lorenzo, Islas Malvinas, y las 3.000 cuadras de asfalto que se ven en cada rincón”.

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Cuáles son los avances

Por su parte, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, brindó detalles técnicos sobre el estado de avance. “Ya se pueden ver las columnas y los apoyos de lo que va a ser el puente en Y griega”, indicó.

Explicó que los trabajos actuales se concentran en la estructura de sostén. “Cuando llegás por Alfonsín, tenés el doble puente: uno que sale hacia el 9 de Julio y el otro hacia Jujuy. Se está por hormigonar ese arranque. Luego viene el soporte para el ramal que conecta con calle Jujuy y, después, el armado de las losas”, detalló.

Recordó además que el municipio trabaja en simultáneo sobre el ingreso desde Cipolletti, donde también se avanza con una propuesta elevada. Sin embargo, aclaró las diferencias: “Allá estamos ejecutando un viaducto de cuatro carriles con forma lineal. Esto, en cambio, tiene una arquitectura especial en Y griega, que permite ingresar en forma elevada y salir por debajo del puente”.