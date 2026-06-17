El emotivo gesto de un Scaloni conmovido con Messi que no se vio en la TV
El entrenador tuvo una acción particular que se volvió viral en las redes sociales. Qué pasó.
Lionel Messi dio un show que dejó a todos impactados en el estadio Arrowhead Stadium (Kansas City) y los hinchas que lo siguieron por distintos medios, con un triplete ante Argelia en el debut del mundial 2026 para darle la victoria 3-0 a la actual defensora del título. Hasta el propio entrenador Lionel Scaloni, que lidia diariamente con su fútbol en los entrenamientos, mostró su emoción por el presente del '10'.
Cuando una de las principales dudas era si llegaba o no a la Copa del Mundo que será la última en su carrera deportiva, Messi demostró en el debut que llegó mejor que nunca, en un nivel que hace recordar lo hecho en Qatar 2022. Ante esta exhibición del capitán ante los argelinos, Scaloni no pudo contener la emoción en un momento especial.
La actuación que derrumbó a Scaloni y una reacción que no se vio por la TV
Con el Hat Trick consumado en el partido, el entrenador decidió sacarlo a los 80 minutos para darle descanso de cara a los próximos compromisos y que se lleve del estadio una ovación reconfortante en un momento especial para el jugador que lloró tras el primer tanto debido a que atravesó días difíciles según confirmó en diálogo con la prensa.
Al verlo salir tras una presentación memorable que destaca el gran presente del jugador, como también de la Selección en líneas generales, Scaloni lo esperó sentado en el banco de suplentes visiblemente emocionado. Rápidamente se paró y le dio un abrazo cuando su rostro comenzaba a mostrar algunas lágrimas que recorrían su rostro.
Scaloni, rendido ante los pies de Messi: "No hay palabras, lo viene haciendo hace 20 años"
La selección argentina venció 3-0 a Argelia en el debut del Mundial 2026 con una histórica actuación de Lionel Messi, que marcó los tres tantos y alcanzó a Klose en la tabla de goleadores históricos. Lionel Scaloni se rindió a sus pies, manifestando que ya "no tiene palabras" para describir lo que hace el capitán en la cancha.
"Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver" aseguró el DT, sobre la extensa e increíble carrera del rosarino, que a una semana de cumplir 39 años sigue sumando récords.
Las palabras de Scaloni y De Paul
Scaloni, además del rendimiento del capitán argentino, manifestó que espera que "se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir", con respecto a la búsqueda del bicampeonato.
Sobre el partido, que encontró al equipo refugiado en su propio campo en ciertas etapas, comentó: "Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien", y agregó que los jugadores "hicieron un trabajo enorme".
Rodrigo De Paul, uno de los grandes socios de Messi adentro de la cancha, también declaró que "no hay palabras" sobre lo que hace el delantero dentro de la cancha, y pidió que "se disfrute cada segundo que juega con la camiseta de Argentina".
Messi habló luego de la victoria
El propio Messi habló tras la victoria: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo", y además, contó que la emoción después del primer gol fue por haber vivido "días complicados". Esto se dio en el marco de la entrega como jugador del partido.
Al ser consultado por los récords, el capitán fue claro: "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa, estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho". Pero aseguró: "Es un honor estar ahí, al lado de Klose y de Ronaldo, pero no significa nada. Al final es estadística y nada más. Ronaldo fue uno de los más grandes y no está primero".
Además, sorprendió al contar una intimidad de la concentración: "Estamos mirando la serie de Rafa Nadal. Me identifico mucho. Siempre queremos dar el máximo", dijo sobre el documental de Netflix, que relata la carrera del tenista español.
Sobre la victoria, que fue bastante trabajada, el goleador comentó: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque sabíamos que tienen buenos jugadores. Nos costó un poco y los primeros partidos en las competiciones son difíciles. Nadie regala nada en este Mundial. Todos están bien trabajados y todos los partidos van a ser muy igualados, muy intensos".
Messi fue la gran figura del encuentro, en una victoria que le trae tranquilidad a la selección argentina, que logró espantar los fantasmas del fatídico debut de Qatar 2022. El próximo encuentro será el lunes ante Austria, con un panorama positivo en el grupo.
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