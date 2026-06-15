El emotivo abrazo de Scaloni con Palermo en la conferencia previa al debut de Argentina

El entrenador albiceleste habló con los medios en la antesala del partido de su equipo contra Argelia en el Mundial 2026.

Sin declaraciones explosivas ni títulos fuertes, Scaloni fue fiel a su estilo en la conferencia de prensa de este lunes, en la previa al debut en el Mundial 2026 . El entrenador argentino tomó contacto con los medios en el día anterior al partido frente a Argelia , en el duelo válido por la primera fecha.

Lejos de confirmar la alineación titular, el técnico argentino informó que todos los jugadores están disponibles, aunque es un hecho que Nicolás Tagliafico no estará entre los titulares ante el conjunto africano.

Pero el momento más destacado de la conferencia de prensa no fue referido a lo futbolístico, sino a un excompañero suyo por el que tiene mucho cariño y que es muy respetado por la gente.

Se trata de Martín Palermo, quien le hizo una pregunta desde la zona de periodistas.

El Titán tomó el micrófono y sorprendió a su amigo: "No te hablo como periodista sino como compañeros que fuimos. Mi pregunta es de la época que compartimos lindos momentos en Estudiantes y si te imaginabas esto".

"Me emociona porque hemos vivido cosas fuertes juntos. Él (Palermo) se comportó muy bien conmigo, yo viví una época muy bonita en Estudiantes, pero antes estuve cuatro sin jugar. Fue uno de los que me abrió las puertas y con su alegría... es un amigo del fútbol, Martín te aprecio un montón, gracias por estar. Sabés lo lindo que es estar y lo duro que es, pero con mucho respeto y mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Se que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso", dijo Scaloni.

Embed Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ al escuchar la pregunta del mismísimo MARTÍN PALERMO en la conferencia:



“Me emociona, y mirá te emociona a vos también. Yo estuve cuatro meses sin jugar y vos fuiste uno de los que me abrió las puertas”.



Momentazo. pic.twitter.com/wPbNRPUprJ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

Qué dijo el técnico sobre el equipo

Scaloni, confirmó este lunes que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Julián Álvarez están "disponibles" para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

"Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores", manifestó Scaloni en conferencia de prensa, al tiempo que agregó: "Hacemos las cosas lo mejor posible".

En este sentido, el director técnico también señaló que el delantero Julián Álvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra "disponible" para el primer partido del Grupo J.

Sin embargo, optó por no dar el 11 inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Holanda por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista, aunque reconoció: "Lo daré en el entrenamiento".

"Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil", consideró el oriundo de Pujato.

Además, precisó que "no hay lesionados", pero "se verá" si Nicolás Tagliafico "hace la parte con el grupo": "Nunca tuve inconvenientes de armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes".

El actual lateral izquierdo del Lyon se perderá el encuentro ante Argelia y el segundo partido frente a Austria debido a un desgarro.

Por otra parte, opinó que "hay grandes rivales", al referirse al sorpresivo empate entre España y Cabo Verde.