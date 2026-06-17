Lionel Messi, más vigente que nunca: se convirtió en el máximo goleador en Mundiales

El capitán de la selección argentina alcanzó a Miroslav Klose en la tabla histórica, con sus tres goles ante Argelia.

Lionel Messi fue la gran figura de la selección argentina en el triunfo contra Argelia por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026 , marcando los tres goles, con los que rompió un nuevo récord en su carrera: alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador del torneo, con 16 tantos.

El capitán argentino, que cumple 39 años en tan solo una semana, demostró que sigue tan vigente como siempre, y marcó tres goles en la Copa del Mundo por primera vez en su carrera.

Lionel Messi llegó al Mundial 2026 con varios récords para romper, siendo por ejemplo, el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, un hito que compartirá con uno de sus máximos rivales, Cristiano Ronaldo .

Pero uno de los récords que muchos marcaban como difícil era el de los 16 goles del alemán Klose, que lo logró en 2014. El argentino tenía solo 6 tantos en la previa de Qatar, y llegó al 2026 con 13.

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Con su hat-trick ante Argelia, Lionel Messi llega a 16 goles en TODA la historia de la Copa del Mundo e IGUALA a Miroslav Klose como MÁXIMO goleador histórico del torneo.



LIONEL MESSI: 16

Miroslav Klose: 16

Ronaldo Nazário: 15

Gerd… pic.twitter.com/ybEdd5rXtJ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 17, 2026

Además, en uno de los partidos anteriores de la jornada, Kylian Mbappé había marcado un doblete, quedando con 14 goles y superando al delantero del Inter de Miami, que respondió con un triplete que lo ubicó en lo más alto de la tabla, junto al alemán.

Aunque la lógica dice que el francés, en el corto plazo terminará siendo el máximo goleador de la competencia, en este instante, solo Messi alcanzó al centro delantero alemán, e irá por más en los próximos partidos de la selección argentina.

Así fue el triunfo de la selección argentina

Argentina venció 3-0 a Argelia en la primera fecha del grupo J del Mundial 2026, con tres goles de Lionel Messi. Con un encuentro que tuvo sus instantes de sufrimiento para los vigentes campeones, terminó con un debut sólido para instalarse en lo más alto de la zona.

El partido empezó con un gol anulado por lado: primero, Messi convertía el 1-0 pero un fino offside lo privó del primer gol del encuentro. Luego, Fares Chaibi definió al primer palo del Dibu, pero la tecnología terminó dictaminando que el delantero estaba adelantado.

A los 17 minutos del primer tiempo, De Paul encontró al capitán en un pase entre líneas, que giró, se acomodó y la clavó en el ángulo izquierdo de Zidane, que tuvo una floja respuesta.

Ya en el segundo tiempo, a los 15 minutos, el mejor jugador de la historia se encontró con un rebote después de un remate de Alexis Mac Allister para definir con comodidad y estampar el 2-0 ante Argelia.

En media hora del complemento, Nico González, de buen ingreso, trepo por la izquierda y lo encontró a Messi en la medialuna del área, para que el diez convierta su característico gol con la cara interna, para la goleada de Argentina y el récord del histórico jugador.

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Triplete e historia para el argentino.pic.twitter.com/BZ4LO9mebL — Selección Argentina (@Argentina) June 17, 2026

El encuentro terminó con una goleada, a pesar de que hubo momentos en los que la selección africana dominó la pelota y generó peligro en el arco del Dibu Martínez.