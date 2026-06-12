El emotivo video de Messi que conmovió a los hinchas previo a su sexto mundial: la canción especial que eligió

El jugador compartió un posteo en su cuenta de Instagram que suma más de 500 millones de seguidores. El detalle especial que generó emoción.

La Copa del Mundo ya inició en México este jueves con dos encuentros que le dieron paso a la jornada que tendrá las ceremonias inaugurales en Estados Unidos y Canadá. Más allá de la alegría por la llegada del certamen ecuménico, hay una situación ambigua en el hincha argentino a sabiendas que será, en un alto porcentaje, el último mundial de Lionel Messi.

El capitán de la Selección argentina vive este certamen de esa manera, dando todo lo posible para poder conseguir el bicampeonato mundial. Cada aparición en el certamen trae recuerdos al hincha sobre su camino deportivo e incluso hasta en el propio jugador. En un contexto marcado por las publicaciones recurrentes en las redes sociales, el capitán del seleccionado sorprendió con un emotivo video con el que enterneció las redes sociales.

En un posteo que alcanzó miles de "me gusta" de algunos de sus más de 500 millones de seguidores, el jugador mostró fragmentos de cómo vive internamente los entrenamientos para la Copa del Mundo y cómo afronta cada ejercicio. En esa publicación, tuvo un gesto que no pasó desapercibido.

Es que a una semana de la muerte del histórico cantante Carlos "El Indio" Solari, Messi eligió una canción suya para recordarlo con un particular gesto. "Encuentro con un Ángel amateur", dice el título de la canción que tiene como fragmento en su letra: "Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses, quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí, solo seguir cantando".

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"Mete miedo": las reacciones de medios internacionales al nivel de Messi para el mundial 2026

Argentina tendrá un mundial más que especial. No solo porque será el certamen donde la Selección argentina intentará retener el título conseguido en Qatar 2022, sino que la Copa del Mundo, que tendrá su primera inauguración este jueves en México, será probablemente el último baile de Lionel Messi en este torneo.

Si bien el torneo a desarrollarse en México, Estados Unidos y Canadá llega en el cierre de la carrera deportiva del capitán, en el mundo impresiona el nivel en el que llega debido al rendimiento que mostró en el amistoso ante Islandia, siendo claro a los segundos con un pase clave que terminó en un penal a favor que luego cambió por gol. Ante esa exposición donde dejó en claro que es uno de los mejores del mundo desde hace años, los medios internacionales se hicieron eco en sus medio.

Qué dijeron los medios de Brasil

Globo Esporte, destacó que en tan solo veinte minutos jugados en el cierre del encuentro bastaron para cambiar ánimo de Argentina durante el amistoso hecho en Auburn, Alabama. “Marcó el segundo gol de Argentina de penalti, inició la jugada del tercero, anotado por Thiago Almada, y demostró su habilidad, además de su reconocido talento, en cada intervención”, dejaron en claro.

El medio Lance, también originario de Brasil, destacaron también su participación y la catalogaron como “estelar” a su actuación. “Lionel Messi entró al partido en la segunda mitad tras la pausa para hidratación de los jugadores de Argentina e Islandia. Con su primer toque de balón, el número 10 dejó a Lautaro Martínez solo ante Olafsson, y el delantero provocó un penalti que el capitán del equipo de Lionel Scaloni transformó para darle la victoria a los sudamericanos”, esbozaron.

Messi Argentina

Las opiniones en Francia sobre Messi

En RMC Sports destacaron que su vuelta fue “impresionante”, revelando que “disipó las dudas sobre su estado físico de cara al mundial al provocar un penalti y marcar un gol en menos de dos minutos tras entrar como suplente”. Cabe recordar que el jugador tuvo que evitar jugar el primer amistoso por una molestia que arrastraba.

Por su parte el medio LeParisien apuntó que tuvo un regreso “triunfal”. A su vez, dijo: "No pareció verse afectado físicamente en absoluto durante sus veinte minutos de juego, y se mostró encantado con su delicadeza técnica”. En sintonía a los dichos de su competencia, LEquipe tituló: “Con un decisivo Lionel Messi entrando desde el banquillo, Argentina superó con facilidad a Islandia en su último partido de prueba antes del Mundial”.

En España también soltaron elogios para Messi y la Selección

"Con 20 minutos, con una asistencia y con un gol que fue mucho más que su grito 117 en 199 partidos albicelestes. Fue el grito que lo convirtió en el goleador más longevo de la Selección con 38 años, 11 meses y 14 días, superando al mítico Ángel Labruna”, publicó Mundo Deportivo siendo claro sobre la importancia del capitán en un contexto donde hay jugadores volviendo de lesiones.

Messi vs Islandia

Sport se deshizo en elogios: “La magia de Leo es eterna”. Por otra parte, el medio catalán sumó: “Marcó el segundo de penalti tras haber dejado solo a Lautaro Martínez con un pase delicado”, puntualizó la publicación. Por su parte el diario Marca destacó el récord que rompió ante Islandia: "Leo ya es (también) el argentino más veterano en hacer gol con la Selección, superando al histórico Labruna”.

Por su parte Diario As escribió en su medio: "Messi mete miedo". “No arriesgó la campeona del mundo con sus jugadores y volvió a disponer de un equipo híbrido entre algún titular y suplentes. Argentina, en un encuentro que no se ejemplificó por un ritmo alto, dejó claro que su trato con el balón va más allá de fijos en el once inicial. El ’10′ de la Albiceleste, que entró al campo y con una “asistencia” a Lautaro Martínez ayudó a forzar un penalti que convirtió sin ningún tipo de problema. No se frenó ahí los 25 minutos del capitán argentino, ya que asistió a Almada para aumentar la diferencia en el marcador. Redondeando, además, una vuelta muy esperada a los terrenos de juego", escribieron.

En Italia destacaron el juego de Argentina y lo hecho por Lio

Gazzetta dello Sport resaltó en su escrito el “juego ofensivo fluido, numerosas ocasiones de gol y un tanto de Lionel Messi” en el equipo que conduce Lionel Scaloni.