Ultiman detalles: el probable 11 inicial de Scaloni para el debut de la Selección argentina en el mundial

El entrenador de la Scaloneta prepara su once inicial para enfrentar a Argelia en el debut mundialista donde defenderá el título obtenido en 2022. Cuáles son los nombres que suenan.

El tiempo apremia y el debut en el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina debido a que faltan horas nada más para el inicio del encuentro programado para las 22 horas (uso argentino) de este martes. En medio de la algarabía de los hinchas que realizan banderazos a la espera del debut en uno de los certámenes más importantes , internamente en el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni mantienen la cautela y definen el once inicial para intentar ganar ante Argelia .

En torno a esta decisión, hay un sinfín de situaciones que generan un análisis profundo del DT para elegir las mejores opciones. Es que muchos jugadores titulares en el seleccionado han sufrido lesiones en los últimos meses por las que llegaron con lo justo al certamen ecuménico.

Una de las elecciones que llamaría la atención es la decisión de optar por el arquero Emiliano Martínez como titular a pesar de la fractura en el dedo anular de la mano derecha por el que tuvo que entrenar con cautela durante un largo proceso. Debido a su evolución, sería titular.

Dibu Martinez

Sin embargo, una de las principales dudas que tendría el líder del equipo afuera del campo de juego es el lateral derecho. Según trascendió, por el momento la disputa está entre Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, en una carrera por saber quién se recupera más rápido de distintas lesiones que acarrean desde hace semanas. Según lo trascendido, Molina sería la opción principal para el DT.

Lisandro Martínez sería titular: ¿Central o lateral?

El lateral izquierdo es una incógnita debido a la lesión de Nicolás Tagliafico (desgarro en el sóleo de la pierna izquierda). Según la información que rodea al seleccionado, Lisandro Martínez sería titular aunque no se conoce si la jugará como lateral izquierdo. Si esto es así, Nicolás Otamendi sería compañero de Cuti Romero en la zaga central.

Otra de las posibilidades para el puesto es Facundo Medina, quien no es descartado para jugar por el costado. Es una posibilidad que el jugador mencionado ocupe el carril izquierdo y Otamendi espere en el banco de suplentes.

Lisandro Martínez

Lautaro Martínez, el elegido para el ataque

Debido a las molestias que acarrea Julián Álvarez en uno de sus tobillos y el gran presente que atraviesa a nivel futbolístico, el delantero Lautaro Martínez sería la dupla de Lionel Messi en el ataque.

Lautaro Martínez festejo gol Honduras

El probable 11 de la Selección argentina para el debut

Emiliano Martínez; Nahuel Molina , Cristian Romero, Lisandro Martínez; Nicolás Otamendi o Facundo Medina ; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Así le fue a la Selección argentina en todos sus debuts en Mundiales

La de esta edición será la decimonovena participación de la "Albiceleste" en un Mundial, competencia que ganó en 1978, 1986 y 2022.

A lo largo de su historia, la Argentina se caracterizó por tener serias complicaciones en sus debuts mundialistas, ya que ganó en 10 de ellos, empató en dos ocasiones y perdió en otros seis. Además, la última vez que ganó por más de un gol en un estreno fue el 4-0 ante Grecia en Estados Unidos 1994.

Los últimos debuts en Mundiales le traen malos recuerdos a la Selección argentina, ya que en Rusia 2018 protagonizó un verdadero papelón al igualar 1-1 ante Islandia, mientras que en Qatar 2022 sufrió un golpe durísimo al caer 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque finalmente se logró reponer para gritar campeón unas semanas después.

Los debuts de Argentina en Mundiales