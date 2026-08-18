Quién es Susano, el juvenil de River que podría reemplazar a Montiel.

Ante la lesión de Gonzalo Montiel el pasado domingo en la victoria de River por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors en el Monumental, el Millonario se quedó sin laterales derechos naturales para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe .

El duelo copero se disputará este miércoles desde las 21.30 en el Campín de Bogotá. Y, es por esto que, ante la ausencia de Giovanni González en la lista de buena fe y la decisión institucional de que Fabricio Bustos se entrene apartado en busca de un club, el juvenil Ángel Yutiel Susano recibió su primera citación. Nacido el 31 de enero de 2007 en Isidro Casanova, "Terry", como lo apodan sus compañeros en River Camp, comenzó jugando al baby fútbol en Américo Passadores y Justo Villegas, dos clubes de su barrio.

A los ocho años se sumó a las infantiles de River, luego de quedar en una prueba realizada en el 2015. A lo largo de su carrera en inferiores jugó en diferentes posiciones: habitualmente juega de marcador central, pero Marcelo Escudero lo probó en Reserva de volante y de lateral derecho. En total acumula 14 partidos y un gol en la categoría.

Coudet, que además de incluirlo en la nómina de la Copa Sudamericana lo llevó a la concentración realizada en Cardales en marzo y lo sumó al amistoso ante Flamengo durante la pretemporada en Europa, lo piensa como lateral derecho. Es por esto que, ante la ausencia de Montiel, quien sufrió una sobrecarga en el aductor izquierdo, el juvenil fue convocado por primera vez.

Las chances del debut oficial de Susano en River

Ángel Susano no había viajado a Tucumán, donde la Reserva de River visitará a Atlético este martes desde las 17.00. Esta decisión del cuerpo técnico de Marcelo Escudero, en concordancia con el de Eduardo Coudet, fue el primer indicio de que el juvenil viajaría a Colombia para estar disponible para el Millonario en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el entrenamiento matutino el Chacho no lo probó entre los titulares, pero sí fue parte de los futbolistas que ensayaron de cara al duelo ante Independiente Santa Fe. Lo más probable es que el juvenil sea parte del banco de suplentes ya que teniendo en cuenta las características del rival, su localía, los 2.600 metros de altura y la instancia, el entrenador podría improvisar con un central diestro como Lucas Martínez Quarta como lateral.

Cabe remarcar que River no inscribió a Giovanni González, uno de los nueve refuerzos, para esta instancia debido a que el cuerpo técnico optó por otros cinco nombres en esa modificación de la lista de buena fe que permite el reglamento del torneo organizado por la CONMEBOL.

Mientras tanto, mientras esta semana se desarrollan los juegos de vuelta, River tendrá su partido de ida de octavos de final ante Independiente Santa Fe de Colombia en el Campín de Bogotá. El duelo que tuvo que jugarse la semana pasada tuvo que ser postergado tras los terremotos que afectaron a gran parte del país colombiano.