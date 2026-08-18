River inicia la serie en Colombia tras el terremoto: hora, formaciones y TV

El Millo visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

River se enfrentará este miércoles con Independiente Santa Fe de Colombia , por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . El encuentro debía disputarse la semana pasada, pero fue postergado debido al devastador terremoto que sacudió al país .

El duelo está previsto para las 21:30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y será transmitido por ESPN y Disney+ Premium . El encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela , mientras que el ecuatoriano Carlos Orbe estará al frente del VAR.

El conjunto de Núñez afrontará este compromiso después de conseguir una importante victoria por 2-0 ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura .

Ese resultado le permitió ponerle fin a una racha de seis derrotas consecutivas en torneos organizados por AFA, la peor seguidilla de su historia, que incluso había generado dudas sobre la continuidad de su entrenador, Eduardo “Chacho” Coudet.

El Chacho Coudet hace su debut como DT de River.

En la Copa Sudamericana, el Millonario consiguió su clasificación a los octavos de final tras terminar primero en el Grupo H con 14 puntos. En esa instancia superó a Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

La ausencia de Gonzalo Montiel, quien sufrió una distensión en el partido ante el Bicho, es el gran problema de Coudet para armar el once, ya que el suplente, Giovani González, no está en la lista de la Sudamericana.

Sobre ese costado podría jugar Lucas Martínez Quarta. En la convocatoria, aparecen pibes como Susano y Lucero, citados por necesidad.

Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Independiente Santa Fe



Octavos de final, CONMEBOL #Sudamericana (Ida)

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Del otro lado estará Independiente Santa Fe, que durante el primer semestre participó de la Copa Libertadores. Sin embargo, al finalizar tercero en su grupo, pasó a disputar la Sudamericana.

En los playoffs de la actual edición, el conjunto colombiano mostró una contundencia notable y eliminó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0, resultado que le permitió avanzar hasta los octavos de final.

La previa

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.