Exequiel Palacios con grandes chances de ir a la Premier League: en que club jugaría.

Exequiel Palacios , el ex mediocampista de River y jugador de la Selección Argentina , desea irse del Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana y está cerca de jugar en la Premier League del fútbol inglés.

El equipo que lo pretende es el Ipswich Town , recientemente ascendido a la máxima categoría, que presentó una oferta de 15 millones de euros. El equipo había descendido en la 2024-2025 pero logró regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol inglés. Y desde entonces, se encuentra armando un plantel con el objetivo de establecerse de una buena vez en la categoría.

Es la segunda oferta del cuadro inglés a los alemanes y el acuerdo va por buen camino, según reveló el periodista especializada en mercado de pases, Fabrizio Romano.

En el cuadro teutón, el ex River ganó tres títulos, entre los que se destaca la Bundesliga que el Leverkusen ganó de manera invicta de la mano de Xavi Alonso. Además, disputó 185 partidos y convirtió 15 tantos. El campeón del mundo en Qatar 2022, que también fue parte de la convocatoria en el Mundial 2026, apenas pasó por dos clubes en su carrera: Bayer Leverkusen y River.

La palabra de Rodri acerca de Julián Álvarez en su presentación en el Barcelona

Rodri, el mediocampista ex Balón de Oro y actual campeón del mundo con España, fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Barcelona, tras una exitosa etapa como futbolista de Manchester City. En la conferencia de prensa, el volante fue consultado justamente por un excompañero suyo en el conjunto inglés: Julián Álvarez.

"Respeto a Atlético de Madrid. Trato de tener mucho respeto cuando se trata de jugadores de otros equipos", comenzó el volante, que disputó dos temporadas con el atacante de la Selección Argentina en el equipo que dirigía Pep Guardiola. Luego, no dejó pasar la oportunidad para elogiar a uno de los grandes protagonistas de este mercado de pases y reconoció: "Julián es un gran futbolista, uno de los mejores delanteros. Solo puedo decir eso".

"Está claro que Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla", finalizó Rodri, que antes había comentado cómo vivió el ida y vuelta y las negociaciones con Barcelona y Real Madrid: "Tenía otras opciones, pero para mí Barcelona fue mi primera elección. Se lo dejé claro a todos los involucrados".

El Barcelona cerró el fichaje de Rodri, centrocampista procedente del Manchester City, en una operación por un importe base de 60 millones de euros (51 millones de libras esterlinas / 69 millones de dólares), según confirmaron ambos clubes. El City podría obtener 16.5 millones de euros adicionales (14 millones de libras esterlinas / 19 millones de dólares) de la operación si se cumplen en los próximos años una serie de cláusulas adicionales relacionadas con los logros de Rodri en el Barça. Rodri, de 30 años, firmó un contrato de cuatro años con el campeón de España y, según fuentes, rechazó una oferta del Real Madrid para cerrar su fichaje por el Spotify Camp Nou.