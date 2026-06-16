Revolución argentina: las mejores videos del banderazo argentino en Kansas previo al debut mundialista

Miles de hinchas se reunieron en el Mill Creek Park para realizar el primer banderazo mundialista en la previa al debut mundialista ante Argelia.

El día llegó. Todo tipo de predicciones para el primer partido de la Selección argentina para el debut en el Mundial 2026 serán confirmadas o desterradas cuando se dispute el partido programado para este martes desde las 22 horas (horario argentino) en el Arrowhead Stadium (Kansas City). Lo cierto es que la ilusión de los hinchas por defender el título obtenido en Qatar 2022 está intacta y lo dejaron en claro con distintas acciones festivas, distintos a los disturbios con hinchas argelinos en el Times Square Garden de Nueva York.

El Mill Creek Park , recibió alrededor de 3.000, según contó el medio Clarín, que se reunieron luego de una convocatoria que circuló por las redes sociales para hacer efectivo el primer banderazo mundialista previo al debut contra Argelia. Banderas blanco y celeste, bombos, papelitos, alegría de saber que inicia un nuevo camino de la Scaloneta en el certamen más importante del deporte.

Con fervor por la Selección , no pararon de cantar un segundo para darle ánimo al seleccionado y la sensación de apoyo para uno de los partidos más difíciles del certamen como es el debut. Más allá de las decoraciones puestas, Kansas se convirtió en Argentina por algunas horas cuando las parrillas se encendieron y el humo del típico asado argentino colmo la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianaLamas/status/2066687572445647248&partner=&hide_thread=false Banderazo en Kansas. Estamos todos esperanzados nuevamente pic.twitter.com/CuwewcbUCa — Mariana Lamas (@MarianaLamas) June 16, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/2066728299259215875&partner=&hide_thread=false LA PASIÓN .

BANDERAZO ARGENTINO EN KANSAS CITY. pic.twitter.com/CCAhwKSLCZ — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) June 16, 2026

Mundial 2026: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentaron a golpes en Times Square antes del debut

Llegó el día más esperado de la semana. Argentina debutará en Kansas City este martes, desde las 22, ante Argelia en el Mundial 2026. El defensor del título buscará revalidar lo hecho en Qatar hace menos de cuatro años con una selección que, además, es bicampeona de América.

La presencia de Lionel Messi desde el arranque siempre es la máxima novedad, por más que ya sea costumbre. En su última copa del mundo, el "10" y capitán de la selección encabeza al grupo de jugadores que más alegría le dio a la gente en el país más futbolero de todos.

Es el sexto Mundial consecutivo para Leo, después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar.

Scaloni Messi

El sueño del capitán y de toda la selección es llegar al partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero para eso será importante dar los primeros pasos con firmeza.

Las lesiones condicionaron la previa

Argentina no llega en buen estado físico. Varios titulares y alternativos sufrieron lesiones en la previa, de hecho Nicolás Tagliafico no será de la partida. Tampoco tendrá minutos Leandro Paredes, que sufrió una molestia muscular en su último partido con Boca, aunque ya entrenó junto a sus compañeros en las últimas prácticas en Estados Unidos.

Dibu Martínez no está al 100% y todavía siente dolor en la mano que se fracturó jugando para Aston Villa y que lo marginó de los amistosos previos. Sin embargo, el marplatense va de arranque.

Por su parte, Julián Álvarez no irá de arranque en la delantera y el compañero de ataque de Lionel Messi será Lautaro Martínez.

Facundo Medina reemplazará a Tagliafico en el lateral izquierdo, mientras que la única duda a disiparse en la previa del partido es Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Hora: 21. TV: TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

messi argentina selección

Así le fue a la Selección argentina en todos sus debuts en Mundiales

La de esta edición será la decimonovena participación de la "Albiceleste" en un Mundial, competencia que ganó en 1978, 1986 y 2022.

A lo largo de su historia, la Argentina se caracterizó por tener serias complicaciones en sus debuts mundialistas, ya que ganó en 10 de ellos, empató en dos ocasiones y perdió en otros seis. Además, la última vez que ganó por más de un gol en un estreno fue el 4-0 ante Grecia en Estados Unidos 1994.

Los últimos debuts en Mundiales le traen malos recuerdos a la Selección argentina, ya que en Rusia 2018 protagonizó un verdadero papelón al igualar 1-1 ante Islandia, mientras que en Qatar 2022 sufrió un golpe durísimo al caer 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque finalmente se logró reponer para gritar campeón unas semanas después.

Los debuts de Argentina en Mundiales