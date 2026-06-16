Mundial 2026: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentaron a golpes en Times Square antes del debut

Los incidentes ocurrieron en pleno corazón de Manhattan, con menores en el lugar. No hay datos oficiales respecto de heridos ni detenidos.

Piñas entre fanáticos de la Selección Argentina y de Argelia. Foto Reuters.

Hinchas de Argentina y Argelia se enfrentaron a golpes de puño y patadas en pleno Times Square , en el corazón de Nueva York, horas antes del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026 . Los disturbios quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales.

Las imágenes muestran corridas, empujones y peleas en uno de los sectores más transitados de Manhattan. En el lugar había menores que intentaban escapar mientras los simpatizantes se arrojaban elementos y algunos transeúntes trataban de frenar los enfrentamientos.

Los incidentes se produjeron durante una concentración de simpatizantes de distintos países que se habían reunido en la zona para alentar a sus seleccionados. Entre ellos estaban los hinchas de Argentina y los de Argelia.

PIÑAS Foto Reuters.

Ambos equipos se miden este martes a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

Disturbios en Times Square en la previa del Mundial 2026

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre las causas que desencadenaron los enfrentamientos. Tampoco trascendió si hubo heridos o detenidos como consecuencia de los disturbios.

Según el medio francés Le Parisien, los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos luego de intercambiar gestos e insultos. El mismo reporte indicó que la policía intentó separarlos y realizó arrestos, aunque todavía no se difundieron cifras de víctimas.

Mientras las imágenes se multiplicaban en las redes, miles de argentinos participaron de un banderazo en Kansas City para acompañar a la selección argentina en su debut.

Hinchas de Argentina y Argelia a las piñas en la previa del partido

El partido de este martes

Argelia regresa a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia y lo hace ante el vigente campeón. En la previa, el plantel y el cuerpo técnico dejaron en claro que no viajaron a Estados Unidos a resignarse.

El defensor Rafik Belghali, de 24 años, marcó el tono de la antesala. "Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro", afirmó al medio argelino DzFoot.

El lateral del Hellas Verona agregó: "Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido".

El entrenador Vladimir Petkovic combinó respeto con una declaración de intenciones. "Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes", sostuvo el técnico bosnio en Kansas City.

"Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos", añadió Petkovic, quien asumió el cargo en febrero de 2024.

El debut de Argentina ante Argelia será uno de los puntos altos de la jornada, en una primera fecha del Grupo J que también incluye el cruce entre Austria y Jordania en San Francisco.