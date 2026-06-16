Mundial 2026: cronograma de partidos de este martes 16 de junio

La sexta jornada de la Copa del Mundo trae cuatro partidos de los Grupos I y J. Seguí horarios, sedes y dónde ver Argentina vs. Argelia en vivo.

La selección francesa de Kylian Mbappe también debuta este martes.

El Mundial 2026 vive este martes 16 de junio una de sus jornadas más convocantes para el público argentino. Debuta la Selección de Lionel Scaloni como vigente campeón del mundo y también lo hace Francia, el rival al que la Albiceleste venció en la final de Qatar 2022.

Son cuatro partidos en total, correspondientes a la primera fecha de los Grupos I y J . La actividad arranca a las 16 (hora argentina) y se extiende hasta la madrugada del miércoles.

Todos los encuentros se transmiten en la Argentina por televisión y plataformas digitales. Acá seguís el minuto a minuto y el detalle de cada cotejo de la jornada. Esta es la sexta jornada del certamen.

Mundial 2026 foto panoramica

Mundial 2026: cronograma de partidos del martes 16 de junio

16:00 | Francia vs. Senegal. MetLife Stadium, Nueva Jersey (Grupo I). Los Bleus, candidatos al título, abren su camino en el mismo estadio que albergará la final del 19 de julio. Es una reedición del debut de 2002, cuando Senegal eliminó a Francia.

19:00 | Irak vs. Noruega. Estadio de Boston (Grupo I). Irak vuelve a una Copa del Mundo después de dos décadas. Noruega disputa su primer partido en esta edición.

22:00 | Argentina vs. Argelia. Arrowhead Stadium, Kansas City (Grupo J). El debut de Argentina es el plato fuerte de la jornada. El árbitro designado es el polaco Szymon Marciniak, el mismo que dirigió la final de Qatar 2022.

01:00 del miércoles | Austria vs. Jordania. San Francisco Stadium (Grupo J). El partido cierra la jornada y completa la primera fecha de la zona de la Selección.

El único antecedente entre Argentina y Argelia se remonta a un amistoso del 5 de junio de 2007, en el Camp Nou, que terminó 4 a 3 a favor del seleccionado dirigido entonces por Alfio Basile. Lionel Messi marcó dos goles en aquel encuentro.

El cruce en Kansas City marca, además, la primera vez que la Selección juega un partido mundialista en suelo estadounidense desde 1994.

Cómo ver los partidos del Mundial 2026

En la Argentina, Argentina vs. Argelia se podrá ver por Telefé, TyC Sports, TV Pública y DSports, además de Disney+ Premium y Paramount+. El resto de los encuentros podrán verse por DSports, TyC Sports y Paramount+.

La fase de grupos de la Copa del Mundo se disputa hasta el 27 de junio, con 48 selecciones repartidas en doce zonas. Avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.