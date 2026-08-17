"No hay milagro de Milei": el duro cruce de Claudio Domínguez a Nadia Márquez

El diputado del MPN le respondió a la senadora libertaria y aseguró que el éxito de Vaca Muerta es fruto del trabajo local, no del Presidente.

El diputado provincial del MPN , Claudio Domínguez , salió al cruce de las declaraciones de Nadia Márquez y aseguró que el crecimiento de Vaca Muerta "no es ningún milagro de Javier Milei" , sino el resultado de años de esfuerzo, inversión y trabajo de los neuquinos.

“Javier Milei no hizo nada. No hay milagro. Hay esfuerzo y trabajo durante muchos años de empresas, trabajadores y gobiernos que buscaron y convencieron a inversores de que Neuquén era una realidad. El milagro del presidente es contar con Vaca Muerta y con el esfuerzo de cada neuquino y neuquina”, afirmó Domínguez.

En ese sentido, el legislador cuestionó: “Si Javier hubiera hecho algún milagro, ¿por qué no lo hizo en la Argentina? Hoy ya cerraron más de 30.000 empresas durante esta gestión, 16.000 en el último año; el consumo de mercaderías y combustible baja mes a mes, el poder adquisitivo se pierde día a día y tenemos personas que trabajan todo el día y están por debajo de la línea de la pobreza”.

Domínguez también apuntó contra el endeudamiento nacional: “La Argentina se endeuda cada vez más. No se paga nada, se rolean las deudas con los organismos internacionales y con los acreedores. Lo único que aumentó en la Argentina es la deuda: hoy debemos 58.000 millones de dólares más que antes y somos el país que más le debe al FMI a nivel mundial”.

“Milagro sería que Javier Milei haga una obra, una escuela, un hospital, una ruta o un camino; que proteja nuestra industria o que deje de perseguir a los jubilados y a las personas con discapacidad. Milagro sería que alguna vez apueste a la educación y les dé a nuestras universidades públicas los fondos que realmente necesitan. Milagro sería que el Presidente no quiera vender la Argentina a extranjeros. Esos serían milagros”, disparó.

El diputado destacó además el aporte que realiza Neuquén a la economía nacional: “Este año Neuquén le va a generar al país más de 13.000 millones de dólares en divisas; el año pasado fueron más de 7.000 millones y se espera que para 2030 nuestra provincia genere más de 30.000 millones de dólares anuales”.

“Neuquén es generosa con el país. Por cada 100 dólares del barril de petróleo, Nación se lleva 27 dólares y a Neuquén, que es la dueña del recurso, le quedan 13”, sostuvo. “El único milagro de Milei es que Neuquén sea una provincia argentina”, cerró el legislador.

Para Nadia Márquez, el "milagro" de Vaca Muerta es gracias a Javier Milei

La senadora nacional por Neuquén y referente de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, en una entrevista publicada por el diario La Nación, construyó un relato prolijo sobre lo que Vaca Muerta le debería agradecer a Javier Milei.

"Los recursos debajo de la tierra siempre fueron los mismos", arrancó Márquez, y dejó picando la idea de que todo lo demás, el trabajo de generaciones de neuquinos y la curva de aprendizaje en los yacimientos durante más de una década, fue apenas un paréntesis a la espera del verdadero artífice del despegue.

Sebastián Fariña Petersen

Antes de esta gestión de Milei, sostuvo la senadora, el país tenía "pisado" el precio del barril, el dólar estaba artificialmente bajo y el comercio exterior permanecía cerrado, una fórmula que, según su relato, mantenía a Vaca Muerta como una promesa incumplida.

Márquez salió a marcarle la cancha a la política en Neuquén y defender la gestión económica de Milei en Vaca Muerta, en un momento particular para la agenda energética provincial: el proyecto de GNL en Plaza Huincul y Cutral Co, de la mano de la alianza YPF-ENI-XRG, se encamina hacia una audiencia pública ambiental.