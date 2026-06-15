El jugador que recupera Scaloni para el debut mundialista.

Uno de los jugadores que llegó lesionado a la concentración de Kansas City ya trabaja a la par de sus compañeros.

Las semanas previas al debut de la Argentina en el Mundial 2026 que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá , estuvieron marcadas por las malas noticias relacionadas a la salud de algunas de las principales figuras del equipo nacional. En ese contexto, Lionel Scaloni recibió la buena noticia de que recupera a uno de esos jugadores que llegó con una lesión a tierras norteamericanas.

Pensando en Argelia para su estreno en la cita mundialista, el retorno a la normalidad de Leandro Paredes es una gran noticia para el entrenador de la Selección Nacional. El mediocampista de Boca Juniors ya dejó atrás la lesión muscular que sufrió en los últimos partidos del semestre del Xeneize y volvió a entrenarse junto al plantel.

Sin embargo, según explicó el periodista de ESPN, Diego Monroig, el volante estará entre los suplentes, pero no ingresaría durante el encuentro ante Argelia. De esta manera, el entrenador priorizaría la recuperación total del mediocampista para evitar cualquier riesgo en el comienzo del campeonato y tenerlo disponible para el resto de la competencia.

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Otro de los motivos por los que Scaloni no tendría apuro en utilizar a Paredes es el buen rendimiento de Exequiel Palacios en una función más retrasada.

La recuperación de Leandro Paredes

Recordemos que el mediocampista sufrió una molestia durante los movimientos precompetitivos del partido entre Boca Juniors y Universidad Católica de Chile por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los estudios posteriores confirmaron un desgarro en el isquiotibial derecho, lesión por la que inició un tratamiento con plasma rico en plaquetas para acelerar la recuperación. Además, el capitán Xeneize ya venía arrastrando una molestia que habría agravado la lesión

En los últimos días, Paredes ya realizó trabajos sobre el campo de juego, alternando ejercicios sin pelota con tareas diferenciadas, hasta reincorporarse a los entrenamientos junto al resto del plantel. Pese a su buena evolución y a encontrarse nuevamente a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico considera que lo más conveniente es darle algunos días más de recuperación. Por eso, la idea sería que el campeón del mundo recién vuelva a tener minutos frente a Austria, cuando la Selección dispute su segundo compromiso del Mundial 2026.

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Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 ante Argelia en Kansas City este martes 16 de junio a las 22 (hora de Argentina) y buscará que este debut sea con victoria, ahuyentando el fantasma de la derrota en el estreno de Qatar 2022 ante Arabia Saudita y de cada uno de los debuts luego de ganar la Copa del Mundo.

El probable XI inicial sería: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.