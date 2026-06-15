Llegaron a River hace seis meses, pero les rescindieron los contratos y no siguen

La directiva del Millo trabaja en la depuración del plantel y este lunes se conocieron dos salidas importantes.

El mercado de pases tendrá una importancia inusitada para River . Es que además de seguir sumando refuerzos, como el ya anunciado Nicolás Otamendi , la mira está puesta en las salidas de varios jugadores. La limpieza fue anunciada por el presidente, Stéfano Di Carlo , en la previa del Mundial 2026 .

"He instruido al director deportivo (Pablo Longoria), luego de varias conversaciones en las que analizamos todo, y conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas incluso antes de la final (con Belgrano), con la incumbencia lógica del entrenador (Eduardo Coudet), hemos decidido que van a salir 15 jugadores . He instruido al director deportivo para que empiece este proceso desde hoy y va a tener que ocurrir muy rápido", declaró Di Carlo en diálogo con F90, el programa del Pollo Vignolo en ESPN.

En ese contexto, comenzaron las primeras salidas y dos de ellas son de futbolistas que habían llegado hace muy poco y a préstamo.

Este lunes, River informó que dos jugadores que todavía tenían contrato no seguirán en el club. Se trata del lateral izquierdo, Mathías Viña, y el volante ofensivo, Kendry Páez.

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El uruguayo llegó para pelear el puesto con Marcos Acuña, pero el Huevo fue el mejor jugador de campo del equipo y es claramente titular.

Viña llegó a River en enero, cuando el grupo estaba a las órdenes de Marcelo Gallardo y realizaba la pretemporada en San Martín de los Andes. Junto a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Páez fueron los refuerzos del mercado de verano.

Ahora deberá volver a Flamengo, el club dueño de su pase. Un dato relevante es que River evitó pagar la opción de compra obligatoria de $5.000.000 de dólares por no alcanzar el 50% de los minutos jugados.

Por su parte, el ecuatoriano rindió muy por debajo de lo que se esperaba y regresará al Chelsea, dueño de su pase.

Páez está en el plantel de Ecuador que disputa la Copa del Mundo. El zurdo no entró en la derrota por 1 a 0 frente a Costa de Marfil, el último domingo.

El Chacho Coudet, Longoria y Di Carlo

El entrenador, el director deportivo y el presidente de River se mantienen en contacto para continuar con el armado del plantel.

Coudet River viaje Portada

La búsqueda principal pasa por dos delanteros de jerarquía. Todavía no se confirmó el regreso de Juan Fernando Quintero, quien todavía tiene contrato pero se fue antes de terminar la participación del Millo en el primer semestre.

En cuanto a resultados, perder la final del Apertura y ganar el grupo de la Sudamericana, no fueron para nada malos, pero en River son conscientes de que muchos puntos y clasificaciones fueron gracias al arquero Santiago Beltrán y a la suerte.

El objetivo de la dirigencia y del cuerpo técnico es que el equipo vuelva a encontrarse con la gente mediante una forma de juego más cercana al paladar histórico del hincha.

Todas estas salidas y las compras que se vienen no hacen más que evidenciar la enorme cantidad de errores de esta dirigencia y la anterior a la hora de armar los planteles.