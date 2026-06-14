¿Línea de 5? El equipo que probó Lionel Scaloni en la previa del debut de la Selección Argentina

Durante la última práctica, el DT testeó variantes de cara a la primera presentación en el Mundial frente a Argelia.

La Selección Argentina continúa con su preparación para el estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia, el próximo martes desde las 22 en Kansas City. A dos días del encuentro, Lionel Scaloni todavía no dio señales claras sobre cuál será el once titular y las principales incógnitas se mantienen en la última línea defensiva.

Durante el entrenamiento más reciente, el entrenador ensayó dos sistemas tácticos diferentes. Primero utilizó un 4-4-2 con Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en defensa. Más tarde modificó nombres y posiciones, con el ingreso de Facundo Medina como lateral izquierdo y la salida del Cuti.

Si bien ese dibujo parece el más probable para comenzar el torneo, la conformación definitiva de la defensa sigue abierta . Nahuel Molina continúa con chances de quedarse con el lateral derecho, mientras que Romero, Otamendi y Lisandro Martínez compiten por dos lugares en la zaga central. Incluso existe la posibilidad de que los tres compartan la defensa, con el jugador del Manchester United ocupando el sector izquierdo .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2066271466132304306&partner=&hide_thread=false LAS PRUEBAS DE SCALONI



Informa @elpibegrillo que el entrenador de la SELECCIÓN ARGENTINA ya piensa en un posible once para el debut contra Argelia y paró 3 defensores en el fondo.



Además, también probó con línea de 4 y esta alineación: Dibu; Montiel, Romero, Otamendi,… pic.twitter.com/yanVx2YZYC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 14, 2026

La situación de Nicolás Tagliafico obliga a Scaloni a buscar alternativas. El lateral sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y quedó descartado para el compromiso ante los africanos, lo que abrió una disputa directa entre Lisandro y Facundo Medina para ocupar ese lugar en la defensa argentina.

Además del esquema tradicional, el cuerpo técnico también probó un 3-5-2 con carrileros ofensivos. En esa variante, Romero se ubicó como stopper derecho, Otamendi fue el líbero y Lisandro Martínez actuó como stopper izquierdo. Por las bandas aparecieron Giuliano Simeone y Nicolás González, dos futbolistas con características claramente ofensivas.

Aunque el pujatense suele recurrir a ese sistema durante determinados momentos de los partidos, parece difícil que lo utilice desde el arranque en el debut mundialista. La alternativa, de todos modos, demuestra que el entrenador mantiene abiertas distintas opciones tácticas dependiendo de cómo se presente el encuentro frente al conjunto que lo tiene como principal figura a Riyad Mahrez.

Adelante está más claro: los volantes de siempre y Lautaro corre con ventaja

Del mediocampo hacia adelante, el panorama aparece mucho más definido. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul formarían el trío habitual en la mitad de la cancha, mientras que Lionel Messi lideraría el ataque acompañado por Lautaro Martínez. El delantero del Inter tendría ventaja sobre Julián Álvarez, que recién se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo que lo dejó afuera de los amistosos previos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Siempreselecc/status/2066180557218644388&partner=&hide_thread=false Hay un 60% de CHANCES de que Lautaro Martínez sea TITULAR ante Argelia.



Vía @gastonedul pic.twitter.com/i0Tcd0AvQ5 — Siempre Selección (@Siempreselecc) June 14, 2026

La última duda ofensiva pasa por el acompañante del 10 detrás de los delanteros. Thiago Almada parece correr con ventaja sobre Giuliano gracias a los buenos rendimientos que mostró durante el último año con la camiseta albiceleste. Sin embargo, el estratega continúa evaluando variantes y mantiene el suspenso de cara al debut del campeón del mundo.