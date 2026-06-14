Atención: un jugador no convocado al Mundial se queda una semana más con la Selección Argentina

Si bien Nicolás Capaldo e Ignacio Ovando ya se despidieron, Lionel Scaloni le pidió a un futbolista que permanezca con el plantel.

Mientras la Selección Argentina ajusta los últimos detalles para el debut mundialista ante Argelia, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico también avanzan en un trabajo paralelo que apunta al futuro. Más allá de la lista definitiva de 26 futbolistas, la concentración en Kansas sirvió para observar de cerca a varios jóvenes con proyección de cara al próximo ciclo mundialista.

En ese contexto, varios futbolistas que fueron convocados únicamente para los amistosos previos al Mundial ya comenzaron a abandonar la concentración. Nicolás Capaldo e Ignacio Ovando fueron los primeros en despedirse , mientras que Agustín Giay, Tomás Aranda, Simón Escobar y Joaquín Freitas dejarán el hotel del combinado nacional una vez finalizado el primero de los compromisos.

Sin embargo, existe una excepción: Santiago Beltrán , hombre de River, permanecerá una semana más junto al plantel nacional y continuará entrenándose bajo las órdenes del pujatense y del entrenador de arqueros Martín Tocalli. Luego de ese período, se incorporará directamente a la pretemporada que el conjunto millonario realizará en Alicante.

BELTRÁN SE QUEDA UNA SEMANA MÁS CON LA SELECCIÓN: ¿POR QUÉ? Si no hay ningún contratiempo más, hay cuatro jugadores que dejarán el Hotel Origin después del debut ante Argelia. Giay, Aranda, Escobar y Freitas volverán para retomar sus actividades con sus respectivos… pic.twitter.com/y2cySucQzH

La decisión responde a la muy buena consideración que existe sobre el guardameta de 21 años dentro del cuerpo técnico. Beltrán ya tuvo la oportunidad de debutar en la Mayor durante el amistoso ante Honduras y dejó una imagen positiva. Además, los entrenadores creen que posee condiciones para convertirse en una alternativa importante en el proyecto que comenzará después del Mundial 2026.

Cómo está el Dibu Martínez tras la fractura en el dedo anular

Su permanencia también tiene relación con una cuestión reglamentaria. A diferencia de los jugadores de campo, los guardametas pueden ser reemplazados durante cualquier momento del torneo en caso de lesión o enfermedad grave. Por ese motivo, la Scaloneta mantiene una atención especial sobre la evolución física del Dibu Martínez, que continúa recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha.

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Lionel Scaloni habló sobre la convocatoria de Santiago Beltrán para los amistosos de la Selección Argentina:



“Nosotros ya lo trajimos el año pasado porque le veíamos condiciones. Ahora con la lesión de Franco… pic.twitter.com/k1tLKWN8wJ — dataref (@dataref_ar) May 28, 2026

Beltrán aprovechará así algunos días más de convivencia con los campeones del mundo y de trabajo junto a referentes de su puesto como el marplatense, Juan Musso y Gerónimo Rulli. La experiencia representa una oportunidad inmejorable para seguir creciendo en un entorno de máxima exigencia y adquirir conocimientos que difícilmente podría obtener en otro contexto.

Tras su estreno con la camiseta albiceleste, el propio arquero destacó el apoyo recibido por parte de sus compañeros. “La verdad que es un ejemplo y me acompaña, me ayuda. Todos los arqueros me dan tranquilidad y sobre todo me ayudan a corregir para seguir creciendo ”, aseguró sobre el crack del Aston Villa. Un aprendizaje que continuará durante algunos días más antes de regresar a River.