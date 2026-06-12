¿El secreto de la Selección Argentina? El operativo para llevar más de 500 kilos de carne al Mundial 2026

Entre los productos que viajaron al Mundial aparecen varios clásicos de las parrillas argentinas. El detalle de todo lo que trasladaron a Estados Unidos.

La Selección Argentina trasladó más de 500 kilos de carne a Estados Unidos para mantener los hábitos alimentarios del plantel durante el Mundial 2026.

La Selección Argentina no solo preparó cada aspecto futbolístico para lo que será su participación en el Mundial 2026 , sino que también diseñó un minucioso plan para cuidar la alimentación de los jugadores durante toda la competencia. Con ese objetivo, la delegación trasladó más de 500 kilos de carne argentina a Estados Unidos para abastecer al plantel durante su estadía en Kansas City.

La decisión forma parte de una estrategia que el cuerpo técnico y médico considera fundamental para el rendimiento deportivo. La idea es mantener hábitos alimenticios conocidos por los futbolistas y evitar modificaciones bruscas en la dieta durante una competencia de máxima exigencia.

Lejos de tratarse de un simple capricho gastronómico, el operativo demandó una compleja organización logística y sanitaria para garantizar que los productos llegaran en condiciones óptimas a la concentración de la Albiceleste.

El operativo para llevar carne argentina al Mundial

La base de operaciones de la Selección quedó instalada en el Origin Hotel de Kansas City, donde el plantel concentra durante gran parte de su participación en la Copa del Mundo.

Hasta allí llegaron más de 500 kilos de carne de primera calidad, seleccionada especialmente para acompañar la alimentación diaria de los futbolistas.

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Desde el área médica consideran que la nutrición deportiva constituye uno de los pilares de la preparación física. Por ese motivo buscan controlar todos los factores que puedan influir en el estado de los jugadores.

El traslado de la carne requirió meses de trabajo previo. Los productos debieron superar estrictos controles sanitarios y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses para autorizar su ingreso al país.

Los cortes que eligió la Scaloneta para llevar al Mundial 2026

Entre los productos que viajaron al Mundial aparecen varios clásicos de las parrillas argentinas. La lista incluye:

Bife ancho.

Bife angosto.

Vacío.

Lomo.

Colita de cuadril.

Corazón de cuadril.

Entraña fina.

Matambre.

Peceto.

Roast beef.

Asado de tira.

Tapa de asado.

Osobuco.

Dentro del plantel existe un claro favorito. Según distintas fuentes vinculadas a la delegación, el asado de tira ocupa el primer puesto entre las preferencias de los futbolistas.

Detrás aparecen el vacío y cuadril, dos cortes que suelen estar presentes en muchas de las comidas grupales.

El vínculo entre la Selección y el asado viene de larga data. Durante el Mundial de Qatar 2022, la delegación argentina trasladó más de 2.600 kilos de carne, una cifra muy superior a la enviada este año debido a la extensión de aquella concentración y a la logística implementada durante todo el torneo.

Messi, Dibu y Otamendi: las comidas preferidas de los jugadores

La pasión por la comida argentina atraviesa a buena parte de los referentes del equipo. Aunque disfruta del ritual del asado, Lionel Messi reconoció en distintas oportunidades que no suele ocupar el rol de parrillero.

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El capitán prefiere compartir el encuentro familiar antes que encargarse de cocinar. Entre sus platos favoritos aparecen las clásicas milanesas a la napolitana preparadas por su madre, una receta que sigue ocupando un lugar especial en sus preferencias.

Emiliano Martínez, por su parte, mantiene una fuerte debilidad por otro clásico argentino: las milanesas con puré. El arquero recordó en varias entrevistas las que comía en la casa de familiares durante su infancia en Banfield y conserva esa costumbre incluso desde que se instaló en Inglaterra.

En el caso de Nicolás Otamendi, la elección resulta mucho más directa. Cada vez que le preguntan por su comida favorita, el defensor menciona el asado argentino en familia, una tradición que también forma parte de la identidad del grupo.