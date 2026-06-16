Hallazgo de un cuerpo en el río Neuquén, cerca de la península Hiroki: qué se sabe sobre la identidad

El cuerpo está en la morgue de General Roca y hoy se realizará la autopsia para determinar la identidad. La investigación quedó a cargo de la Justicia de Río Negro.

Fuentes judiciales confirmaron que los restos fueron trasladados a la morgue judicial de General Roca y hoy se realizará la autopsia.

El cuerpo hallado en las aguas del río Neuquén , sobre la Isla Jordán de Cipolletti abrió una nueva etapa de investigación por la desaparición de un hombre que fue visto por última vez el pasado 20 de mayo , tras ser sorprendido presuntamente robando. El cadáver apareció a la altura de Península Hiroki , del lado rionegrino del cauce. Según trascendidos, se trataría del hombre se arrojó al río Neuquén para escapar luego de ser sorprendido intentando robar elementos del interior de una camioneta.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y la confirmación oficial de la identidad, las primeras hipótesis apuntan a que los restos podrían corresponder al hombre buscado desde hace más de dos semanas. El procedimiento quedó bajo intervención judicial y participan en conjunto la Policía de Río y la de Neuquén.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén confirmó que la investigación quedó bajo la esfera de la Justicia de Río Negro , debido a que el cuerpo fue encontrado sobre el margen rionegrino del Río Neuquén. Fuentes judiciales confirmaron que los restos fueron trasladados a la morgue judicial de General Roca , y este martes se realizará la autopsia para determinar las causas de muerte.

Sin embargo, la permanencia del cadáver en el agua durante varios días, provocó un avanzado estado de deterioro de los tejidos, por ese motivo, las autoridades resolvieron postergar el procedimiento por unas horas, a la espera de que las condiciones resulten más favorables para la realización de la autopsia.

desaparecido- río Neuquén-2 El cuerpo ya está en la morgue judicial de General Roca. Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

La estremecedora hipótesis de su identidad

Según se había informado previamente, el sospechoso fue descubierto por el propietario de un vehículo en inmediaciones de Parque del Este. El hombre observó a un sujeto en el interior de su camioneta y éste, al advertir la presencia del dueño, escapó y decidió lanzarse al río con la intención de evitar ser detenido.

Desde entonces comenzaron intensos operativos de búsqueda, aunque hasta ahora no habían arrojado resultados positivos. El hombre desaparecido se llama Héctor Luis Llamani, de 32 años. Con la aparición de cuerpo a solo metros del sector en el que había ingresado al agua, la investigación comenzó a apuntar hacia un desenlace fatal.

En declaraciones a Canal 7, el comisario rionegrino Diego Domínguez confirmó que el hallazgo se produjo durante la tarde del jueves. "Ayer entre las 14:30 y las 15 tomamos conocimiento de la aparición de este cuerpo sobre el río Neuquén, en frente a Hiroki", indicó.

SFP Paseo Costero Balneario Centenario bajante brazo rio Neuquen (17) El hombre se habría tirado al cauce del río Neuquén para evitar ser detenido. Sebastián Fariña Petersen

Operativo de búsqueda: las dos posibilidades

El jefe policial explicó que actualmente existen dos personas desaparecidas cuya búsqueda involucra a las fuerzas de ambas provincias: el hombre buscado por la Policía de Neuquén y un joven desaparecido en Río Negro. Sin embargo, sostuvo que las características físicas observadas en el cadáver hallado hacen presumir que se trataría del caso investigado en Neuquén.

"Por una cuestión de contexto y teniendo en cuenta las características físicas, todo indicaría que podría llegar a ser el muchacho que busca la Policía de Neuquén", señaló durante la entrevista televisiva.

Domínguez precisó que la Justicia dispuso la realización de la autopsia en General Roca y que por el momento las autoridades se encuentran a la espera de los resultados forenses, que permitirán establecer la identidad y las causas de la muerte.

El trabajo de búsqueda fue coordinado entre ambas provincias. De acuerdo con el comisario, desde los primeros días se desarrollaron operativos conjuntos sobre ambas márgenes del río.

"Articulamos entre las dos fuerzas y mancomunamos esfuerzos. Nosotros trabajábamos de este lado y ellos del otro lado del río, con el fin de buscar a estas personas", explicó.

SFP Paseo Costero Balneario Centenario bajante brazo rio Neuquen (7) La investigación quedó bajo la esfera de la Justicia de Río Negro. Sebastián Fariña Petersen

Respecto de las circunstancias del hallazgo, Domínguez indicó que la Policía de Neuquén fue la primera en advertir la presencia del cuerpo, aunque éste se encontraba del lado rionegrino del río, por lo que intervino personal de esa provincia.

Ahora la investigación quedó en manos de la Justicia rionegrina, que deberá coordinar las actuaciones necesarias para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Si bien desde la Policía de Río Negro reconocieron que los indicios apuntan a la desaparición ocurrida el 20 de mayo, las autoridades remarcaron que aún no existe una confirmación oficial y que será la autopsia la que permita arrojar luz sobre el caso.