Impactante tiroteo entre Prefectura y contrabandistas en el río: qué llevaban en su millonaria carga

La secuencia quedó registrada en un video durante el violento tiroteo en el río Paraná. Una oficial terminó herida. Qué llevaban en la embarcación.

Los efectivos realizaban un patrullaje cuando detectaron que una embarcación cargada de bultos sospechosos.

Un impactante operativo de custodia fue llevado a cabo por la Prefectura Naval Argentina donde se enfrentaron a tiros con contrabandistas , quienes llevaban una millonaria carga.

El intercambio de disparos se originó cuando integrantes de la fuerza interceptaron una embarcación que transportaba mercadería de contrabando valuada en $245 millones a la altura del kilómetro 1.924 del río Paraná, en un sector conocido como Paraje Cantera. Todo ocurrió en la zona de Puerto Iguazú, en Misiones.

Según informaron, los efectivos se encontraban realizando tareas de patrullaje cuando detectaron que una embarcación proveniente de la costa paraguaya estaba cargada de bultos sospechosos . Al advertir la presencia de la fuerza, los ocupantes del bote maniobraron hacia la costa, abandonaron la carga y escaparon a pie hacia una zona de vegetación.

Sin embargo, cuando llegaron refuerzos al lugar, los agentes fueron atacados desde ambas márgenes del río con armas de fuego, escopetas y piedras, lo que derivó en un intenso tiroteo y una oficial resultó herida.

el feroz enfrentamiento a tiros entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en el río Paraná

Ante la compleja situación, los efectivos se alejaron de la agresión siguiendo los protocolos vigentes. La Justicia Federal ordenó posteriormente el repliegue hacia una zona segura para resguardar la integridad física del personal.

De igual manera, fue durante esa maniobra que se registró un nuevo ataque armado proveniente desde la costa paraguaya. Fue en este momento que una oficial de la Agrupación Albatros resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital local, desde donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Qué era lo que cargaban los contrabandistas

Tras controlar la situación, los efectivos lograron asegurar la mercadería abandonada por los contrabandistas, que incluía más de 50 bultos.

La requisa confirmó que el cargamento estaba compuesto por: electrodomésticos, equipos electrónicos de alta gama, teléfonos celulares de diversas marcas y diversos artículos de valor comercial, todos ellos de ingreso ilegal al país.

carga contrabandistas

En el operativo trabajaron en conjunto fuerzas federales y provinciales, bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes. La mercadería fue valuada en $245 millones.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que investiga el hecho e intenta identificar a los responsables del ataque, en un contexto de creciente tensión en la zona de frontera vinculada al contrabando.

Llevaban más de 100 celulares de contrabando en un auto: el curioso lugar donde los ocultaban

Un impactante operativo tuvo lugar a principio de año en Misiones que terminó con un inusual hallazgo. Efectivos policiales detuvieron la marcha de un auto ocupado por dos mujeres y descubrieron que llevaban un impactante botín de contrabando.

La Policía logró detectar que el Volkswagen Taos ocupado por dos mujeres, de 54 y 22 años de edad, el cual presentaba del lado del conductor una tapa mal colocada. Según revelaron a los agentes, volvían de un viaje en Paraguay y se dirigían a la ciudad de Mercedes en provincia de Buenos Aires, su ciudad de origen.

Tras detectar esta irregularidad en el vehículo, se llevó a cabo un control y, al revisar en aquel sector, se logró encontrar celulares ocultos, motivo por el cual se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia. Más de 100 celulares fueron secuestrados por los efectivos.

Con la autorización judicial correspondiente, se procedió a la requisa completa del vehículo, constatándose que también se transportaban teléfonos celulares escondidos en el compartimiento del motor y otra cantidad importante escondidos en los paneles laterales del baúl.