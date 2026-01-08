Llevaban más de 100 celulares de contrabando en un auto: el curioso lugar donde los ocultaban

El auto regresaba de Paraguay y tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires. El botín fue valuado en más de 25 millones de pesos.

Un impactante operativo tuvo lugar este martes por la tarde en la provincia de Entre Ríos. Efectivos policiales detuvieron la marcha de un auto ocupado por dos mujeres y descubrieron que llevaban un impactante botín de contrabando .

La Policía logró detectar que el Volkswagen Taos ocupado por dos mujeres, de 54 y 22 años de edad, el cual presentaba del lado del conductor una tapa mal colocada. Según revelaron a los agentes, volvían de un viaje en Paraguay y se dirigían a la ciudad de Mercedes en provincia de Buenos Aires, su ciudad de origen.

Tras detectar esta irregularidad en el vehículo, se llevó a cabo un control y, al revisar en aquel sector, se logró encontrar celulares ocultos, motivo por el cual se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia. Más de 100 celulares fueron secuestrados por los efectivos.

Contrabando: encontraron más de 100 celulares en el motor de un auto

Tras una revisión policial, se dio con 131 celulares de contrabando

Cuando lograron encontrar los primeros celulares, se alertó a las autoridades y el Juzgado Federal de Concordia ordenó la requisa del vehículo.

Con la autorización judicial correspondiente, se procedió a la requisa completa del vehículo, constatándose que también se transportaban teléfonos celulares escondidos en el compartimiento del motor y otra cantidad importante escondidos en los paneles laterales del baúl.

contrabando celulares

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 131 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, sin la documentación aduanera correspondiente. La mercadería fue incautada por disposición de ARCA, con intervención de la División Aduana de Concordia.

Según los cálculos, la mercadería incautada tiene un valor aproximado de 25 millones de pesos. En tanto las mujeres quedaron en libertad pero supeditadas a la causa por presunto contrabando.

Encontraron una trafic chilena abandonada con más de 150 cajas de pirotecnia de contrabando

Como suele suceder habitualmente, personal de Gendarmería Nacional realizó una serie de operativos sobre la Ruta Nacional N° 7 y, en uno de los principales corredores viales hacia Chile se llevaron una gran sorpresa: encontraron abandonados más de 150 cajas con pirotecnia ilegal.

Los procedimientos fueron realizados en la provincia de Mendoza y arrojaron resultados positivos, ya que permitieron secuestrar mercadería transportada que infringía la Ley 22.415. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 27, quienes intentaron detener la trafic para inspeccionarla.

El conductor, de nacionalidad chilena, hizo caso omiso a las indicaciones de gendarmes para detener su marcha, por lo que se procedió a realizar un "operativo cerrojo" que permitió localizar el vehículo horas más tarde, abandonado y sin ocupantes en las inmediaciones de la Ruta 7, cerca de la localidad de Los Penitentes.

pirotecnia ilegal

Tras el descubrimiento de esta carga, el vehículo fue trasladado a la Sección Reforzada "Punta de Vacas" para una mayor inspección. En la requisa, los agentes dieron con 152 cajas de pirotecnia que había ingresado al país de forma ilegal desde Chile, violando las normativas establecidas en el Código Aduanero.

El informe de ARCA reveló que el valor de la mercadería incautada asciende a los 119 millones de pesos. Este decomiso representa un golpe significativo al comercio ilegal de estos productos, los cuales están estrictamente regulados o prohibidos en diversas zonas de la provincia debido a su peligrosidad.