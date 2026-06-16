El himno de Neuquén se cantará completo: cómo es la parte que falta

La medida busca reafirmar la identidad provincial y recuperar la composición tal como fue concebida originalmente por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel.

En el día en que Neuquén conmemora el 71° aniversario de su provincialización, el gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que impulsa la entonación de la versión completa del Himno Provincial, Trabun Mapu , una de las obras más emblemáticas del patrimonio cultural neuquino.

La medida busca reafirmar la identidad provincial y recuperar la composición tal como fue concebida originalmente por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel , dos figuras fundamentales de la cultura de Neuquén.

Hasta ahora, en los actos oficiales y escolares se utiliza una versión reducida del himno , integrada por las dos primeras estrofas y el estribillo. Con la nueva reglamentación, además de esa versión oficial, se incorporará la interpretación completa de la obra en determinadas fechas y ceremonias de especial relevancia institucional.

En ese sentido, el decreto establece que el Trabun Mapu en su totalidad será entonado durante la apertura del período de sesiones legislativas, cada 1 de marzo, en los aniversarios de las localidades y en aquellos actos oficiales que las autoridades provinciales dispongan.

acto plaza banderas aniversario neuquen 120924 (4).jpeg Claudio Espinoza

Cómo es la letra completa del himno de Neuquén

I Creció en el compromiso de una raza vigente con el cielo en los lagos todo el viento en la voz. Con una fe de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor.

II Se bautizó en la gloria del agua cantarina venido de la nieve divino manantial; y en la pehuenia madre nació su flor extraña que al soñar lejanías echó la vida a andar.

Estribillo Neuquén es compromiso que lo diga la Patria porque humilde y mestizo sigue siendo raíz. Del árbol esperanza Maná cordillerano Que madura en Nguilleu El fruto más feliz. Y su tahiel mapuche Hoy es canto al país Neuquén, país, país.

III El porqué de su idea entró a mirar distancias Y descubrió otra aurora de pie sobre el Lanín; Y vio por vez primera la piel de hombres distintos Y sin perder su estirpe fundió una nueva piel.

IV Un presagio de machis le corre por la sangre, Multiplicando panes igual que Nguenechén Su vocación de pueblo palpita en los torrentes Y estalla en soles lejos con otro amanecer.

Qué dijo Rolando Figueroa de la medida

El gobernador Figueroa destacó especialmente el legado de Marcelo Berbel y el significado que la canción tiene para los neuquinos. Señaló que la segunda parte de la obra es la que expresa con mayor profundidad el valor de la provincia y la capacidad de sus habitantes para sobreponerse a las dificultades.

Marcelo Berbel.jpg Marcelo Berbel, un referente de la identidad neuquina.

"En la segunda parte del Neuquén Trabun Mapu nos habla de lo valioso que es Neuquén para el país y de la capacidad que tenemos los neuquinos para sobreponernos a las dificultades", afirmó.

El mandatario consideró además que esa sección de la composición "es la parte más rica de la canción porque habla de lo que hacemos y somos los neuquinos". En ese marco, remarcó una de las imágenes presentes en la letra: "Nos dice que desde el Lanín se puede ver por vez primera la piel de hombres distintos que terminan formando una nueva piel. Esa nueva piel es la neuquinidad y es la que tenemos que defender entre todos".