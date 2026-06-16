Festejos por los partidos de la Selección Argentina en el Mundial: cómo será el operativo de seguridad

Ante la inminente llegada de los partidos de Argentina, la Policía de Neuquén anunció cómo será el operativo de seguridad en el marco de la Copa del Mundo.

Desde la Policía del Neuquén dieron a conocer cómo será el operativo de seguridad con motivo de posibles festejos tras los partidos de la Selección Argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026 . El dispositivo policial está previsto para los días 16 y 22 de junio.

El objetivo de esta medida es garantizar el orden público, la seguridad de las personas y la convivencia ciudadana ante una eventual concentración masiva de simpatizantes en el centro neuquino. Los lugares que contarán con vallado perimetral son el sector del Monumento al General San Martín y zonas aledañas , donde habrán controles preventivos.

Los controles en esta zona estarán destinados a impedir el ingreso de elementos peligrosos, objetos cortopunzantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas. Además, se restringirá la circulación vehicular en distintos sectores del microcentro.

Los cortes de tránsito se realizarán en las intersecciones de Yrigoyen y Belgrano; Yrigoyen y Diagonal 9 de Julio; Elordi y Avenida Argentina; Teniente Ibáñez y Buenos Aires; Teniente Ibáñez y Diagonal España; Santa Fe y Talero; Santa Fe y Ministro González; Santa Fe y Diagonal 25 de Mayo; Avenida Argentina e Independencia; y Carlos H. Rodríguez e Yrigoyen.

operativo policial mundial

Monitoreo policial permanente para un festejo seguro y ordenando

Del operativo participarán efectivos de las Comisarías 1ª, 2ª, 12ª y 52ª, junto a personal del Departamento Móvil de Seguridad, División Operativa, División Motorizada, División Seguridad y Operativa Bancaria, División Montada y Canes, Departamento Seguridad Metropolitana, Dirección Tránsito, Dirección Bomberos, Centro de Operaciones Policiales, Dirección Delitos, Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección Informática y Comunicaciones y Dirección Administración.

ON - Mundial Argentina festejos (2).jpg Omar Novoa

Asimismo, se desplegarán drones, sistemas de videovigilancia, una base móvil de comunicaciones y personal especializado para el monitoreo permanente de la zona.

Desde la fuerza destacaron que el operativo fue planificado para que los festejos puedan desarrollarse de manera segura y ordenada, promoviendo el disfrute de la comunidad y previniendo incidentes o daños a bienes públicos y privados.