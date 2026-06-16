Desesperada búsqueda de un abuelo de 74 en Neuquén

El hombre fue visto por última vez el 14 de junio. Además, las autoridades emitieron una Alerta Nati por una joven de 16 años.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió nuevas búsquedas en las últimas horas. A través de sus redes sociales, solicitaron la colaboración para ubicar a un adulto mayor y una joven, ambos en la capital.

En primer lugar, las fuerzas de seguridad comunicaron la desaparición de Washington Artigas Delgado Lago , de 74 años de edad y nacionalidad argentina.

En la descripción, se explica que posee una altura de 1,70 metros y tez trigueña. Además, tiene cabello canoso, ojos azules y contextura física delgada.

El hombre fue visto por última vez el domingo 14 de junio en la zona de El Trébol y El Centeno, en Neuquén capital.

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Al momento de ausentarse, vestía gorro de lana negro, campera azul, pantalón negro y zapatillas negras.

Las autoridades solicitan que ante cualquier información relacionada con su búsqueda, se comuniquen a la Fiscalía Interviniente, la Unidad Fiscal de Homicidios o la Unidad policial a cargo, la Comisaría 20 del barrio Parque Industrial al teléfono de contacto 299 - 4413305.

Alerta Nati en Neuquén

En paralelo, la Policía emitió un pedido de ubicación y retención para encontrar a Priscila Ayelén Machado, de 16 años de edad.

La joven posee contextura física delgada, mide 1,65 metros de altura y presenta tez blanca. Asimismo, tiene ojos color verde y cabellos largos negros.

Al momento de su desaparición, vestía buzo gris, campera negra y zapatillas blancas.

Desde las fuerzas de seguridad solicitan que ante cualquier información la población se comunique con la Fiscalía de Homicidios o la Comisaría 12 del barrio Valentina Norte Rural al teléfono 299 - 4450185.

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Qué es la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 27.705 fue promulgada el 30 de junio de 2010.