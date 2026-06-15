Alerta amarilla en un volcán de Chile muy cercano a Neuquén

El Sernageomin elevó la advertencia técnica del macizo tras nuevos pulsos de ceniza. Rige una alerta preventiva en el país trasandino.

El volcán Nevados de Chillán , ubicado en la cordillera de la Región de Ñuble y lindero con el norte de Neuquén , pasó este lunes a alerta amarilla tras registrar un aumento sostenido de su actividad. El cambio reavivó el seguimiento del macizo de este lado de la cordillera.

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), elevó la alerta técnica de verde a amarilla. La medida responde a un incremento de la actividad interna y superficial detectado en los últimos meses.

Según el organismo, las estaciones de monitoreo registraron desde fines de febrero un aumento persistente de la sismicidad asociada a la dinámica de fluidos dentro del sistema volcánico. En las últimas horas, ese proceso se acompañó de manifestaciones visibles en la superficie del cráter.

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El Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) consignó al menos cinco pulsos de material piroclástico desde el cráter activo, con alturas de hasta 160 metros sobre el borde. La dispersión predominó hacia el sureste.

Tras esos episodios, la actividad continuó con emisiones permanentes de gases y material particulado. Los especialistas interpretaron ese comportamiento como una señal de mayor inestabilidad del sistema.

Qué implica la alerta amarilla en el volcán Nevados de Chillán

Las autoridades chilenas explicaron que el cuadro actual guarda relación con el ciclo eruptivo que afectó al complejo entre 2015 y 2022. En ese marco, no se descarta la ocurrencia de explosiones de baja magnitud en el cráter Nicanor.

Esas explosiones podrían afectar el entorno inmediato en un radio aproximado de un kilómetro. Entre los peligros figuran la eyección de piroclastos balísticos, la emisión de ceniza y la liberación de gases volcánicos.

El Sernageomin aclaró que no descarta que eventuales nubes de ceniza se desplacen a mayores distancias, según las condiciones atmosféricas. En episodios anteriores, la ceniza del macizo llegó hasta localidades neuquinas como Caviahue.

El servicio también señaló que, pese al cambio de alerta, no detectó variaciones significativas en la sismicidad respecto de las últimas semanas. Aun así, advirtió que la baja eficiencia sísmica de los pulsos recientes impide descartar nuevos episodios de similar o mayor energía.

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En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una alerta temprana preventiva para las comunas chilenas de Pinto y Coihueco. La medida rige desde este lunes y hasta que las condiciones permitan levantarla.

El organismo precisó que la disposición busca reforzar la coordinación entre los servicios de emergencia y sostener el monitoreo permanente del fenómeno, para reaccionar a tiempo ante cualquier aumento de la actividad.

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán es uno de los sistemas más activos de Chile y registró distintos episodios eruptivos en la última década. Su ubicación, sobre el límite con el norte de Neuquén, explica por qué cada cambio de alerta se sigue de cerca en la provincia.

Por ahora no rigen evacuaciones ni restricciones de acceso vinculadas al nuevo nivel. Las autoridades chilenas pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la evolución del proceso.