La posible formación de la Selección Argentina ante Austria, con un cambio obligado por lesión

Lionel Scaloni deberá hacer una modificación respecto a los once que vencieron a Argelia en el debut del Mundial 2026.

La Selección Argentina se enfrentará este lunes a las 14hs con su par de Austria , por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la clasificación a los 16avos de final. De cara a este encuentro, hay varias incógnitas en torno al 11 titular que parará el director técnico Lionel Scaloni , con un cambio obligado incluido.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez , quien se recuperó tras la lesión que sufrió en uno de sus dedos e incluso pudo atajar en el debut frente a Argelia.

La primera incógnita llega en la defensa, ya que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico volvió a entrenar a la par de sus compañeros y pelea por la titularidad con Facundo Medina , de gran actuación contra los argelinos. En lo que respecta al lateral derecho, Gonzalo Montiel sufrió una lesión muscular y su lugar será ocupado por Nahuel Molina . A su vez, la dupla central volvería a estar conformada por Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero .

En la mitad de la cancha, Scaloni iría a la segura con sus tres hombres de confianza, que son Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. A ellos podría sumarse Leandro Paredes, aunque está recién recuperado de un problema muscular y todo indica que sumará minutos ingresando desde el banco de suplentes.

Scaloni entrenamiento Argentina Portada

En la delantera la única presencia confirmada es la de Lionel Messi, que tuvo una actuación impresionante ante Argelia para convertir un hat-trick y alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

A su lado estaría Thiago Almada, aunque este último podría ser reemplazado por otros jugadores como Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone o incluso Nicolás González por cuestiones tácticas.

Finalmente, todavía no está definido quién será el nueve. En el debut ante Argelia le tocó a Lautaro Martínez, aunque estuvo lejos del nivel que sabe demostrar en el Inter de Milán de Italia, por lo que Scaloni podría poner a Julián Álvarez, quien ya sabe lo que es rendir en un Mundial.

La posible formación de la Selección Argentina ante Austria: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Thiago Almada, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

¿Cuál es la lesión de Gonzalo Montiel y cuántos partidos será baja en la Selección Argentina?

El lateral derecho venía de recuperarse de un desgarro en el propio cuádriceps derecho, que marginó su participación en los últimos partidos eliminatorios del Torneo Apertura, y sintió dolor nuevamente, por lo que fue retirado en el entretiempo del partido ante el combinado africano.

Además, Montiel continuó con la molestia en los días posteriores al encuentro: en la Selección argentina es habitual que quienes fueron titulares entrenen con mucha liviandad al día siguiente, con ejercicios regenerativos en el gimnasio para evitar sobrecargar los músculos, pero al día siguiente deben sumarse a la práctica a la par del resto, algo que el defensor de River no pudo hacer el jueves pasado.

Con su convocatoria a la Copa del Mundo en duda hasta el último momento, se especulaba que Scaloni podía convocar a Agustín Giay o Nicolás Capaldo en su lugar, el autor del último penal en la final de Qatar 2022 estaría prácticamente descartado para el encuentro ante Austria, siendo una duda para el último partido de la fase de grupos y lo que reste del certamen, en caso de una hipotética clasificación argentina a los 16avos de final.