Mundial 2026: las buenas noticias de Lionel Scaloni y cómo formaría Argentina ante Austria

El cuerpo técnico recuperó a dos piezas claves, y Messi entrenó sin problemas. El equipo busca ante Austria un triunfo que le garantice el primer lugar en el grupo.

Lionel Scaloni recibió una seguidilla de buenas noticias en el entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City. A tres días del partido ante Austria por el Mundial 2026 , el cuerpo técnico sumó recuperaciones clave y despejó las dudas físicas más importantes del plantel.

La primera buena señal fue Lionel Messi . El capitán trabajó a la par del grupo, se lo vio sonriente y sin ningún tipo de molestia, después de los rumores sobre la salud de su padre y de la dolencia que arrastraba en la previa al comienzo del torneo.

La segunda llegó por el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico se entrenó con el grupo por primera vez desde el microdesgarro en el sóleo y quedó a disposición. De todos modos, el cuerpo médico sugiere cuidarlo y apuntar a su regreso recién ante Jordania.

Selección Argentina Entrenadora

A esa lista se sumó Leandro Paredes. El mediocampista de Boca dejó atrás el desgarro en el isquiotibial derecho y se prepara para tener sus primeros minutos en la Copa, una alternativa que le da volumen al mediocampo.

El único que entrenó diferenciado fue Gonzalo Montiel, aunque por precaución. El lateral hizo tareas de gimnasio para dosificar cargas y, según trascendió, está en buenas condiciones de cara al lunes.

Mundial 2026: cómo formaría Argentina ante Austria

Con este panorama, Scaloni evalúa dos o tres retoques respecto del equipo que goleó 3-0 a Argelia. La principal modificación pasaría por el lateral derecho: Nahuel Molina se perfila para entrar en lugar de Montiel, que había sido titular en el debut.

En la zaga, la idea es sostener a Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez como dupla central, con Facundo Medina firme en el lateral izquierdo mientras Tagliafico no esté al ciento por ciento.

seleccion primer partido mundial 26-01

En el mediocampo, Rodrigo De Paul es inamovible y estaría acompañado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Ese último puesto es otra incógnita: pueden aparecer Nicolás González o, incluso, el propio Paredes.

Arriba, Lionel Messi será titular. La duda es su acompañante: por lo mostrado en el debut, Lautaro Martínez corre con leve ventaja sobre Julián Álvarez, aunque la pulseada sigue abierta.

Así, la formación probable sería con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Medina en defensa; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Almada en el medio; y Messi junto a Lautaro en ataque.

El próximo partido

El duelo ante Austria será el lunes 22 de junio, a las 14 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por el Grupo J. Un triunfo dejaría a la Selección Argentina muy cerca de los 16avos de final.

Pese a que jugará en Texas, la AFA decidió que el plantel permanezca concentrado en Kansas City entre ambos partidos, para evitar traslados y cuidar la recuperación. Scaloni dará una conferencia de prensa el domingo en Dallas.

El rival no es sencillo: los europeos llegan fortalecidos tras vencer 3-1 a Jordania y aparecen como el escollo más duro de la zona. El cierre de la fase será el sábado 27, también en Dallas, ante Jordania.