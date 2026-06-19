Mundial 2026: tras la fake news sobre su padre, así fue la práctica de Lionel Messi con la Selección Argentina

El capitán apareció sonriente en la práctica de Kansas City y despejó los rumores. Su familia confirmó que Jorge Messi evoluciona favorablemente.

Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves con la Selección Argentina.

Lionel Messi llevó tranquilidad en pleno Mundial 2026 . El capitán de la Selección Argentina se entrenó este jueves con normalidad en Kansas City y se lo vio sonriente, horas después de la fake news que daba por muerto a su padre, Jorge Messi .

El rosarino trabajó a la par del grupo bajo las órdenes de Lionel Scaloni y compartió charlas y risas con los referentes del plantel. La imagen, en los minutos abiertos a la prensa, despejó las especulaciones de las horas previas.

El operativo de seguridad en Kansas se reforzó por el interés que despierta el equipo campeón del mundo. Efectivos policiales y seguridad privada custodiaron el predio durante la práctica abierta.

Selección Argentina Entrenando

El revuelo se había desatado tras la difusión de una versión, sin ningún tipo de confirmación, sobre la muerte de Jorge Messi. El trascendido, surgido de un programa de streaming, se replicó con fuerza en las redes y obligó a una respuesta del entorno del jugador.

Este jueves, la familia Messi emitió un comunicado para frenar los rumores. Confirmó que Jorge, de 68 años, "atraviesa una situación de salud" y que se encuentra bajo seguimiento médico, "recuperándose y evolucionando favorablemente".

En el mismo texto, el entorno del capitán expresó su "profundo malestar" por la falta de sensibilidad con la que se trató un tema "estrictamente privado y familiar", y pidió responsabilidad y prudencia.

Selección Argentina Entrenadora

Lionel Messi, eje emocional de la Selección Argentina

Son días intensos para Lionel Messi. El martes, en el debut ante Argelia, el "10" había quebrado en llanto tras marcar su primer gol, en una secuencia que él mismo describió como "ajena a lo deportivo".

Tras aquel partido, el capitán había reconocido que venía atravesando "días difíciles", sin dar más precisiones. La emoción y el contexto familiar terminaron por explicar, días después, aquel momento cargado de sensibilidad.

Más allá de lo personal, el rendimiento se mantuvo en lo más alto. Messi firmó su primer triplete mundialista en el triunfo por 3-0 ante Argelia, una actuación que ilusionó a todo el país.

messi salud padre

Con esos tres goles, el atacante del Inter Miami igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 16 conquistas. El propio Ronaldo Nazário lo elogió y lo ubicó entre los mejores de la historia.

Buenas noticias para Lionel Scaloni

De cara al próximo compromiso, Scaloni también recibió buenas noticias. Nico Tagliafico y Leandro Paredes se entrenaron con normalidad tras sus molestias y apuntan a sumar minutos ante Austria.

La Selección Argentina jugará su segundo partido del Grupo J el lunes 22 de junio, a las 14 (hora argentina), en el estadio de Dallas. Un triunfo la dejaría muy cerca de los 16avos de final.

El cierre de la fase de grupos será el sábado 27, también en Dallas, ante Jordania. Pero antes, toda la atención está puesta en el duelo con los europeos, el rival más exigente de la zona.

Mientras tanto, la postal del entrenamiento dejó el mensaje que los hinchas necesitaban: Lionel Messi, enfocado en el Mundial 2026 y acompañando, desde la distancia, la recuperación de su papá.