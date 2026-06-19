Mundial 2026, en VIVO: Brasil, Paraguay y la agenda de partidos de hoy, viernes 19

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Mundial 2026: los partidos de hoy y dónde verlos

La jornada abre con Estados Unidos vs. Australia, a las 16, por el Grupo D. El local que dirige Mauricio Pochettino viene de golear 4-1 a Paraguay y va por su boleto a la próxima ronda. Los australianos llegan entonados tras vencer 2-0 a Turquía.

El triunfo del seleccionado anfitrión en el debut lo metió entre los animadores del torneo. Una victoria ante Australia lo dejaría muy cerca de los dieciseisavos y le permitiría administrar la última fecha con tranquilidad.

POCHETTINO El técnico argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, en el debút de su selección ante Paraguay.

A las 19 será el turno de Escocia vs. Marruecos, por el Grupo C. Los escoceses dieron el golpe en la primera fecha: cortaron una sequía de 36 años sin triunfos mundialistas y hoy lideran el grupo. Marruecos, que empató con Brasil, busca su primera alegría.

En esa zona el panorama quedó abierto: Escocia sorprendió y manda, mientras que Brasil y Marruecos comparten la urgencia de ganar. Haití, por su parte, intentará dar el batacazo y meterse en la pelea.

El plato fuerte para el público argentino llega a las 21.30, con Brasil vs. Haití en Filadelfia. El Scratch está obligado a ganar para no complicar su clasificación en un Grupo C que quedó muy disputado.

neymar brasil 2 Neymar se prepara para sumar minutos.

El cierre será pasada la medianoche: Turquía vs. Paraguay, a las 00 del sábado (hora de Argentina), en Santa Clara. Un duelo de necesitados, porque ambos perdieron en su debut y no tienen margen para otro tropiezo.

En la Argentina, la transmisión se reparte entre DSports y TyC Sports, la TV Pública y plataformas como Paramount+, Flow y DGO, según el partido y los derechos de cada encuentro.

Seguí acá el minuto a minuto de los cuatro partidos del Mundial 2026, con goles, formaciones, incidencias y la palabra de los protagonistas a medida que avance la jornada.