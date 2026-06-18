La tremenda lesión de un jugador de Canadá: se queda afuera del Mundial

En el duelo ante Qatar, por el grupo B de la Copa del Mundo, un mediocampista canadiense tuvo que ser retirado en camilla.
En el duelo de la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026, Ismaël Koné, mediocampista de Canadá, sufrió una fractura tras una patada de Assim Madibo, jugador de Qatar, que se fue expulsado tras la acción.
El canadiense tuvo que ser retirado en camilla, luego de dejar una preocupante imagen.
Los futbolistas se vieron gravemente afectados por la lesión, desde sus compañeros, que se abrazaron alrededor de Ismaël Koné, con un fuerte shock. También se lo vio mal a Madibo, que se agarró la cabeza cuando vio la pierna de su rival, arrepentido de que el choque entre ambos fuera el que generó la lesión.
La dura lesión de Koné y la reacción de sus compañeros de Canadá
Canadá controló el partido en todos sus tramos, pero en lo que parecía una tarde gloriosa con una goleada contra Qatar, llegó la mala noticia de la lesión de Koné, en un cruce que pareció fuerte, pero sorprendió con la gravedad de la lesión.
Sus compañeros se mostraron sumamente compungidos luego de la acción, y se juntaron en la cancha para abrazarse, mientras algunos derramaban lágrimas por su compañero.
Koné disipó un poco la preocupación, ya que, aunque tuvo que ser retirado en camilla y con protectores especiales en su pierna fracturada, el mediocampista del Sassuolo de Italia, se fue saludando y respondiendo a los aplausos de la tribuna, que realizó una ovación en su honor.
Sus compañeros, unos minutos después de la lesión de Koné, pusieron el 4-0 parcial en el encuentro, y no dudaron en celebrar levantando su camiseta, en homenaje al futbolista, que se perderá el resto del Mundial.
La polémica expulsión contra Qatar
El grupo B del Mundial 2026 había arrancado la segunda jornada con la goleada 4-1 de Suiza a Bosnia. El partido iba empatado hasta los 74 minutos, pero los suizos tuvieron veinte minutos perfectos para conseguir su primera victoria.
Canadá había empatado en la primera fecha con Bosnia, mientras que Qatar había conseguido una igualdad agónica contra Suiza. Por el resultado anterior, este encuentro se convertía en uno clave para el grupo, y Canadá respondió con solvencia.
Pero el partido no estuvo exento de polémica: cuando Canadá ya ganaba 2-0 en 30 minutos del primer tiempo, Tajon Buchanan entró al área de Qatar y fue derribado por Homam El-Amin y el árbitro cobró penal para el local.
El VAR llamó al árbitro Cristián Garay, y cuando todos pensaban que era para anular el penal, por una falta inexistente, finalmente terminó siendo para expulsar al jugador de Qatar, ya que se interpretó que la infracción fue antes de ingresar al área y se consideró último recurso.
La expulsión terminó por afianzar el amplio dominio de Canadá, que metió el tercer gol antes de irse al entretiempo. En la segunda parte llegó la segunda roja contra Qatar, y uno de los organizadores completó la goleada por 6-0, que lo acerca al objetivo de clasificar a la siguiente ronda, logrando su primer victoria en la historia de los Mundiales.
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