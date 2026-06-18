Mundial 2026: el gesto de Lionel Messi con una figura de Argelia que lo criticó

Tras golear el debut de la Selección Argentina con un hat-trick, el capitán tuvo tiempo para una buena acción, con un rival que había pedido su expulsión.

Lionel Messi volvió a mostrar por qué es grande dentro y fuera de la cancha. Después de la goleada 3-0 de Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 , el capitán tuvo un gesto que enterneció a las redes y trascendió la rivalidad del partido.

Terminado el encuentro, mientras muchos jugadores ya enfilaban al vestuario, Messi se detuvo para sacarse una foto con Mila , la hija del futbolista argelino Riyad Mahrez . La nena posó sonriente con la camiseta de Argelia, mientras el rosarino vestía la remera de la entrada en calor.

La imagen la compartió Taylor Ward , esposa de Mahrez, en sus redes sociales. En cuestión de minutos se viralizó y despertó elogios de hinchas de los dos países, que dejaron de lado festejos y lamentos para destacar la escena.

No es la primera vez que el capitán argentino protagoniza un gesto así. A lo largo de su carrera, Messi construyó una relación especial con los más chicos: firma camisetas, regala fotos y dedica tiempo a quienes lo esperan. Del otro lado, si bien Mahrez nunca ocultó su admiración por el argentino, aseguró que el Messi debió haber sido expulsado.

MESSI MAHREZ Lionel Messi con la hija de Riyad Mahrez.

A pesar de la foto, la crítica de Mahrez

El 3 a 0 de Argentina sobre Argelia, en el comienzo para ambos del Mundial 2026, fue claro y contundente. Lionel Messi fue decisivo con su hat-trick y emocionó al mundo del fútbol. Sin embargo, hubo una jugada que generó controversia, cuando el futbolista albiceleste cometió una infracción mientras presionaba a un rival.

El encuentro estaba 1 a 0 en el primer tiempo y Aïssa Mandi intentaba salir con pelota dominada, cuando Messi lo pisó desde atrás. Para gran parte del mundo del fútbol, la infracción fue por imprudencia pero sin mala intención. Pero uno de los referentes de Argelia opinó lo contrario.

"Sé que esta no será una opinión popular, pero para mí, si esa entrada la hace casi cualquier otro jugador en este torneo, estaríamos teniendo una conversación completamente diferente. Si se trata de un defensor con una camiseta diferente, un mediocampista de una nación más pequeña, o simplemente un jugador sin el nombre de Lionel Messi en la espalda, creo que hay una seria posibilidad de que se muestre una tarjeta roja. Esa es mi opinión honesta", comenzó diciendo Riyad Mahrez.

El zurdo fue suplente e ingresó en el complemento, pero es una de las voces más fuertes del plantel.

mahrez nota

"El contacto fue significativo. Cuando ves una bota subir y golpear a un oponente de esa manera, los jugadores han sido expulsados por incidentes similares antes. Por eso tanta gente lo está debatiendo. Lo que frustra a los jugadores es la consistencia. Siempre nos dicen que las reglas son las mismas para todos. Pero momentos como este hacen que la gente se pregunte si eso es realmente cierto", agregó el exjugador del Leicester y Manchester City.

"Messi es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Nadie puede negar eso. No necesita un trato especial. Su fútbol habla por sí mismo. Por eso controversias como esta se vuelven tan grandes. Porque la gente mira el incidente y se pregunta si la decisión habría sido la misma si otro jugador hubiera hecho la entrada", argumentó el actual delantero del Al Ahli de Arabia Saudita.

La imagen congelada, como suele pasar, recrudece la sensación que genera la falta. Quizás una amarilla hubiese estado bien porque el contacto existe, pero las reglas también tienen un espíritu.

messi pisotón

"Por supuesto, el árbitro y el VAR lo vieron de manera diferente. Lo revisaron y decidieron que no había tarjeta roja. Esa decisión es final. Pero no te sorprendas de que los jugadores, los aficionados y los comentaristas sigan discutiendo al respecto. Porque si el fútbol quiere credibilidad, entonces la consistencia debe ser la misma independientemente de si tu nombre es Lionel Messi o cualquier otro. Ese es el debate que la gente está teniendo esta noche", finalizó Mahrez.