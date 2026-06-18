Mundial 2026: tras el empate de Portugal, críticas de la prensa a Cristiano Ronaldo y la burla de un rival

El capitán portugués falló en el debut y la prensa de su país lo cuestionó con dureza. Un futbolista de RD Congo encendió la previa al hablar de su edad.

El debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 no salió como esperaba. Portugal , una de las candidatas del torneo, apenas igualó 1-1 con la República Democrática del Congo en Houston, y el capitán quedó en el centro de las críticas tras un partido para el olvido.

El flojo estreno del astro luso contrastó con lo de Lionel Messi un día antes: mientras el rosarino brillaba con un hat-trick ante Argelia, CR7 se fue sin goles y con gestos de fastidio. La comparación, inevitable, recorrió el mundo.

El equipo de Roberto Martínez se había adelantado a los 6 minutos con un cabezazo de João Neves, pero el Congo —de vuelta en un Mundial 52 años después— igualó sobre el final del primer tiempo por intermedio de Yoane Wissa. Pese a dominar la pelota, Portugal no encontró el segundo.

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Ronaldo, de 41 años y en su sexta Copa del Mundo, tuvo al menos dos chances claras en el complemento y una más en el descuento, pero no pudo convertir. En una de ellas generó incluso la bronca de su compañero Bruno Fernandes, que le reclamó un pase.

Las críticas a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La prensa portuguesa no perdonó. El diario A Bola tituló que Cristiano falló y Portugal tropezó, y apuntó contra la lentitud y la previsibilidad del equipo. El medio Record se detuvo en la imagen del capitán retirándose solo hacia el vestuario.

El portal Tribuna Expresso fue lapidario con una frase que se volvió título: el capitán "apenas se lo veía". Más allá de las ocasiones erradas, los medios coincidieron en que al delantero del Al Nassr le faltó precisión.

La filosa frase de un defensor del Congo

La polémica, de todos modos, había arrancado antes del partido. Consultado sobre si el Congo tenía un plan para frenar a Ronaldo, el futbolista Ngal'ayel Mukau respondió sin vueltas que "ya no es el mismo que antes". El africano remarcó que la edad le pasa factura y que los esfuerzos ya no son los mismos, aunque aclaró que lo sigue considerando uno de los mejores de la historia.

Del lado portugués llegó la defensa. Roberto Martínez aseguró que no maneja a Cristiano por su edad, sino por cómo se siente, y que lo mantuvo los 90 minutos porque el equipo necesitaba un gol. El DT pidió calma y recordó que Argentina perdió en su debut en Qatar 2022 y terminó campeona.

mukau Ngal'ayel Mukau. Foto Reuters.

Ronaldo, que quedó con 8 goles en 23 partidos mundialistas, todavía tiene revancha: podría convertirse en el único futbolista en marcar en seis Copas distintas, un registro que Messi ya no puede alcanzar. Para eso necesitará recuperar su mejor versión.

Portugal volverá a jugar el martes 23 de junio ante Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo K. El Congo, que dio la sorpresa y hasta estrelló un remate en el palo, enfrentará a Colombia. El capitán portugués, acostumbrado a responder dentro de la cancha, buscará silenciar las críticas y dejar atrás un debut que lo dejó expuesto.