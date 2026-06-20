El entrenador de España dijo que le robaría un jugador a la Selección Argentina y no es Messi

La Selección de España es una de las posibles rivales de la Albiceleste en los 16avos del Mundial 2026.

Luis de la Fuente elogió a una figura de la Selección Argentina.

Luis de la Fuente reveló que “robaría” a Julián Álvarez de la Selección Argentina para la Selección de España , al elogiar al delantero argentino durante una entrevista en la previa del partido de la “Roja” ante Arabia Saudita, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 .

El entrenador español fue consultado por futbolistas de otros seleccionados que podrían adaptarse a su equipo y no dudó al elegir al atacante del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina .

“En mi idea encajaría perfectamente. Sería un futbolista muy importante”, expresó De la Fuente, al marcar la valoración que tiene por Álvarez.

El técnico fue incluso más contundente cuando profundizó sobre las características del cordobés, una de las piezas más versátiles del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

“Me parece fantástico”, agregó el entrenador español, que destacó de manera indirecta la capacidad del argentino para adaptarse a distintos contextos ofensivos.

La frase apareció en un momento de fuerte exposición para Álvarez, quien forma parte del plantel argentino en el Mundial y también es seguido de cerca por varios gigantes europeos de cara al próximo mercado de pases.

julian alvarez

El delantero viene de sumar minutos en la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia, en el debut mundialista, y pelea por un lugar en un ataque de enorme jerarquía, con Lionel Messi como referencia principal.

El elogio de De la Fuente no fue el único que llegó desde España. Dani Olmo, jugador del seleccionado español y del Barcelona, también se refirió a Álvarez con palabras muy fuertes.

“Es un jugador de clase mundial, todo el mundo lo sabe. Es uno de los mejores 9 actuales del mundo y también es una buena persona”, sostuvo Olmo.

El reconocimiento desde la concentración española confirma el peso internacional que Álvarez ganó en los últimos años, después de su paso por River, su consagración en Manchester City, su llegada al Atlético Madrid y su rol en la Selección Argentina.

La “Araña” se transformó en un futbolista especialmente valorado por los entrenadores por su intensidad para presionar, su movilidad, su capacidad para atacar espacios y su facilidad para convivir tanto con un centrodelantero de área como con extremos o mediapuntas.

En España, además, su nombre aparece desde hace tiempo vinculado a clubes grandes, con Barcelona y Real Madrid mencionados entre los equipos que siguen su situación.

El Atlético de Madrid, sin embargo, mantiene una postura firme y se aferra a una cláusula de rescisión muy elevada para evitar una salida sencilla.

El elogio de Lamine Yamal para Lionel Messi

Lamine Yamal se rindió ante Lionel Messi después del hat-trick del capitán argentino en el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, y aseguró que el rosarino demuestra en cada partido que es “el mejor jugador de la historia”.

La declaración tuvo un condimento especial porque el propio jugador reconoció que su ídolo personal es Neymar, una de las figuras que más lo marcó desde chico y uno de los talentos más admirados por la nueva generación.

“Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos”, remarcó Yamal, marcando una diferencia entre la admiración emocional por el brasileño y la valoración histórica del argentino.

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El joven futbolista de España y Barcelona habló en la previa del próximo compromiso de la “Roja” y no esquivó la consulta sobre la actuación de Messi, quien volvió a paralizar al mundo con tres goles en el estreno argentino.

“Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia”, afirmó Yamal, en una frase que rápidamente tuvo repercusión por el peso de quien la pronunció: una de las grandes apariciones del fútbol mundial y uno de los nombres señalados como heredero generacional.

El extremo español fue incluso más contundente al referirse a las discusiones que todavía rodean la figura del capitán argentino. “Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente”, sostuvo Yamal, al dejar en claro que para él el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos ya no admite demasiadas vueltas.