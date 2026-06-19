Cuál es y dónde ver la serie de Rafael Nadal que recomendó Lionel Messi

El astro de la Selección Argentina reconoció al tenista español como una inspiración luego de su debut en el Mundial 2026.

Lionel Messi volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha después del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 . Tras marcar tres goles en la victoria 3-0 ante Argelia , el capitán argentino habló en conferencia de prensa y sorprendió al contar que está viendo una serie documental sobre Rafael Nadal , con la que aseguró sentirse identificado.

La producción se llama Rafa y está disponible en Netflix. La docuserie repasa el tramo final de la carrera del extenista español, con foco en sus lesiones, el desgaste físico y la exigencia que atravesó para seguir compitiendo en la elite. A lo largo de sus episodios, también aparecen testimonios de su círculo cercano y de figuras históricas del tenis como Roger Federer y Novak Djokovic .

“Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, de que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, expresó Messi al ser consultado por sus motivaciones en esta etapa de su carrera. El rosarino vinculó su presente con el recorrido de Nadal y remarcó su deseo de seguir jugando mientras se sienta en condiciones.

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La frase llegó después de una actuación histórica del delantero argentino, que convirtió su primer hat-trick en una Copa del Mundo y fue elegido como la figura del encuentro ante Argelia. Con esos tres tantos, Messi alcanzó los 16 goles mundialistas e igualó a Miroslav Klose como máximo anotador de la historia del torneo, en el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La mención no pasó inadvertida para Rafael Nadal, quien respondió a través de sus redes sociales. El español le agradeció a Messi por sus palabras y también lo felicitó por su gran arranque en el Mundial, en un intercambio marcado por el respeto entre dos de los deportistas más importantes de las últimas décadas.

Lamine Yamal, otro que se rindió ante Lionel Messi

Lamine Yamal se rindió ante Lionel Messi después del hat-trick del capitán argentino en el debut de la Selección ante Argelia en el Mundial 2026, y aseguró que el rosarino demuestra en cada partido que es “el mejor jugador de la historia”.

El joven futbolista de España y Barcelona habló en la previa del próximo compromiso de la “Roja” y no esquivó la consulta sobre la actuación de Messi, quien volvió a paralizar al mundo con tres goles en el estreno argentino.

“Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia”, afirmó Yamal, en una frase que rápidamente tuvo repercusión por el peso de quien la pronunció: una de las grandes apariciones del fútbol mundial y uno de los nombres señalados como heredero generacional.

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El extremo español fue incluso más contundente al referirse a las discusiones que todavía rodean la figura del capitán argentino. “Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente”, sostuvo Yamal, al dejar en claro que para él el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos ya no admite demasiadas vueltas.

La declaración tuvo un condimento especial porque el propio jugador reconoció que su ídolo personal es Neymar, una de las figuras que más lo marcó desde chico y uno de los talentos más admirados por la nueva generación.

“Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos”, remarcó Yamal, marcando una diferencia entre la admiración emocional por el brasileño y la valoración histórica del argentino.