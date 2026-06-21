El Inter Miami de Messi rompió el chanchito: la figura mundial que se sumará al equipo

El Inter Miami dio un golpe de impacto en pleno desarrollo del Mundial 2026 al cerrar un acuerdo verbal para sumar a Casemiro , una de las figuras de la selección de Brasil, como nuevo refuerzo del mediocampo y socio de Lionel Messi . La información fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que todas las partes ya alcanzaron un entendimiento y que solo resta la firma y el anuncio oficial. El movimiento sacude nuevamente el mercado de la MLS, que sigue incorporando figuras de elite en plena competencia internacional.

El brasileño llegaría tras finalizar su participación en el torneo: el mediocampista de 34 años, actualmente convocado por Brasil bajo la conducción de Carlo Ancelotti, atraviesa su última Copa del Mundo antes de iniciar una nueva etapa en Estados Unidos . Su decisión de sumarse al conjunto de Florida estuvo influida por el proyecto deportivo del club y, especialmente, por la presencia de la Pulga como líder del plantel. Distintas fuentes indicaron que el brasileño priorizó el entorno competitivo y la posibilidad de estabilidad familiar en Miami.

El acuerdo, de hecho, se aceleró pese a otras ofertas desde mercados como Arabia Saudita. La operación se resolvió en medio de una compleja situación contractual que involucraba a Los Ángeles Galaxy , que poseía los Discovery Rights del jugador en la MLS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2068298406972268934&partner=&hide_thread=false ¡LEO MESSI TENDRÁ UN COMPAÑERO TOP EN INTER MIAMI!



@FabrizioRomano informó que Casemiro llegó a un acuerdo con las Garzas y será nuevo refuerzo del conjunto de la MLS pic.twitter.com/Kqrixt535V — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

Sin embargo, la voluntad del futbolista de jugar junto a Leo terminó destrabando las negociaciones entre las franquicias. El entendimiento entre las partes permitió encaminar el pase sin mayores obstáculos administrativos. Todo quedó listo a la espera del cierre formal de la cita ecuménica

El arribo de Casemiro representa un refuerzo de jerarquía para Inter Miami, que ya cuenta con figuras como el propio 10, Luis Suárez y Rodrigo de Paul en su plantel. El mediocampista llega tras una extensa carrera en Europa, donde fue protagonista en el Real Madrid y el Manchester United, y ahora compartirá equipo con quien supo enfrentar en múltiples clásicos. Durante años, ambos protagonizaron duelos históricos en la elite del fútbol mundial. Hoy, pasarán de rivales a compañeros en el mismo proyecto.

Casemiro es pieza clave en el Brasil de Carlo Ancelotti

El impacto del anuncio también se siente en el contexto del torneo, ya que Casemiro sigue siendo pieza clave en la estructura de Brasil durante la Copa del Mundo. El volante fue titular en los primeros encuentros del equipo dirigido por Ancelotti, consolidándose como uno de los referentes del mediocampo. Su futuro en la MLS no modifica su presente competitivo, aunque marca el inicio de una transición ya decidida. El cierre de su etapa europea se produjo tras su paso por los Diablos Rojos, donde se despidió entre aplausos.

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Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. pic.twitter.com/gHty3SWAIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

En paralelo, el fichaje refuerza la estrategia de las Garzas de consolidarse como una potencia deportiva en el continente, combinando figuras de jerarquía mundial con un proyecto competitivo en el certamen norteamericano. La llegada de la estrella se suma a una tendencia de incorporaciones de alto perfil que ya transformó al club en uno de los más mediáticos del fútbol global. El objetivo es claro: rodear a Messi con futbolistas de elite para sostener el protagonismo. El proyecto sigue creciendo en plena vidriera mundialista.