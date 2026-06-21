Qué dijo Antonela Roccuzzo sobre Nico Occhiato tras el escándalo por el papá de Lionel Messi

La mujer del 10 apareció en una charla con Yanina Latorre y aprovechó para desmentir un rumor que surgió en las últimas horas.

La polémica generada por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que trascendiera un mensaje de Antonela Roccuzzo vinculado a Nico Occhiato . El escándalo comenzó cuando Florencia Peña anunció al aire en Luzu TV el fallecimiento del padre de Lionel Messi, una información que resultó ser falsa y que obligó al canal a tomar medidas inmediatas.

Tras el episodio, el canal desvinculó a integrantes de la producción de El Show del Verano y la actriz también quedó fuera del proyecto. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre un fuerte enojo de la familia del 10 con el streaming y particularmente con su dueño. Incluso, se instaló el rumor de que la mujer del astro rosarino había dejado de seguir al conductor en redes sociales como una señal de malestar.

Sin embargo, esa versión fue desmentida por Yanina Latorre , quien aseguró haber hablado tanto con Occhiato como con personas cercanas al entorno del capitán argentino. Según contó la conductora, “él habló con Messi” y la familia del futbolista no estaría enfrentada con el creador de Luzu. Incluso sostuvo que “la familia Messi estuvo más dolida por lo que Feinmann que por lo que pasó ayer ”, en referencia a otras informaciones que circularon sobre la salud del padre de la leyenda.

Latorre también brindó detalles sobre el contacto que mantuvieron Florencia Peña y Celia Cuccittini, la madre de Leo. Según relató, la artista logró comunicarse con ella después del escándalo para pedir disculpas personalmente por el error cometido durante la transmisión en vivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Observador1079/status/2068053392438480992&partner=&hide_thread=false “ANTONELLA ME PIDIÓ QUE DESMINTIERA QUE DEJÓ DE SEGUIR A OCCHIATO”

Yanina Latorre habló con Nicolás Occhiato y con Antonella Roccuzzo luego de la fake news de Florencia Peña: “Occhiato me dijo que Messi no está enojado con él” y Antonella “me pidió que aclarara que ella nunca… https://t.co/FIRziT7TPB pic.twitter.com/nFD8MwNR9H — El Observador 107.9 (@Observador1079) June 19, 2026

“Sí es verdad que estaban un poco enojados por la manera en la que habló Florencia”, explicó la panelista. No obstante, aseguró que la situación se descomprimió con el correr de las horas y que la madre del futbolista aceptó las disculpas de la conductora. “Le dijo que le aceptaba las disculpas”, contó la presentadora sobre el mensaje que habría recibido la ex Casados con Hijos.

La periodista agregó que Celia incluso tuvo palabras afectuosas hacia la actriz. Según su versión, le expresó que admiraba su trabajo y que comprendía la situación que estaba atravesando. “No eran amigas pero que entendía y que le daba lástima, y que no iba a faltar oportunidad de tomarse un café”, relató al aire.

La frase de Antonela Roccuzzo sobre su actividad en redes sociales con Nico Occhiato

El momento más llamativo llegó cuando la periodista reveló un mensaje directo que recibió de la propia Roccuzzo. La esposa de Lionel le exigió que negara públicamente las versiones que indicaban que había dejado de seguir a Nico Occhiato. “Me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente”, afirmó la conductora.

Según relató, la influencer le manifestó su incomodidad por haber quedado involucrada en una polémica ajena. “Me meten a mí. Yo no hablo, yo no soy pública. Acá el problema es lo que pasó ayer y lo dijo otra persona ”, le habría escrito. Además, le pidió: “Si tenés la oportunidad me podrías desmentir”.

Finalmente, Latorre leyó otro fragmento del mensaje en el que Roccuzzo aclaró que nunca siguió a Occhiato en Instagram. “Yani, si esto sigue saliendo es mentira. Nunca lo seguí a Nico Occhiato”, expresó. La conductora agregó que la modelo sí sigue a Momi Giardina y a Flor Jazmín Peña, pero remarcó que “a Nico nunca lo siguió”.