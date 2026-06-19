Mientras Messi y Antonela están en el Mundial, la familia Roccuzzo impulsa una ambiciosa inversión

El proyecto de desarrollo inmobiliario y comercial ocupará un histórico predio de cuatro hectáreas.

Mientras Lionel Messi disputa una nueva Copa del Mundo con la Selección Argentina acompañado de Antonela Roccuzzo , la familia de ella avanza en un importante desarrollo inmobiliario y comercial en la ciudad santafesina de Funes. El emprendimiento, denominado Raíces de Funes, busca transformar un predio histórico ubicado en la intersección de Ruta 9 y Almafuerte en un polo de servicios y actividades múltiples.

De acuerdo con información publicada por medios locales, el proyecto se emplazará en el terreno donde durante años funcionó L’Alicia, una propiedad emblemática de la ciudad. La iniciativa contempla la creación de un espacio de usos mixtos que integrará educación, deporte, gastronomía, hotelería, salud estética y comercios.

Por el momento, el emprendimiento se encuentra en fase de planificación y desarrollo. No trascendieron oficialmente detalles sobre la inversión prevista, plazos de ejecución ni las marcas o empresas que podrían desembarcar en el complejo.

Sin embargo, ya se confirmó el nombre del proyecto, su ubicación estratégica y los principales rubros que formarán parte de la propuesta. Según la información difundida, la iniciativa quedó en manos de familiares de Antonela Roccuzzo tras diversas gestiones comerciales vinculadas al predio.

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La intención es reconvertir una de las esquinas con mayor visibilidad de Funes en un nuevo centro de servicios para residentes, visitantes y usuarios que transitan por el corredor oeste del Gran Rosario.

Un predio con infraestructura deportiva y residencial

Uno de los aspectos destacados de Raíces de Funes es que aprovechará gran parte de la infraestructura existente en el lugar. El predio cuenta actualmente con una vivienda principal de tres dormitorios, una casa para huéspedes de características similares, vestuarios, áreas de guardado y diversas instalaciones recreativas.

Entre ellas se encuentran una cancha de fútbol, una piscina con solárium y una cancha de pádel con acceso directo desde Ruta 9.

emprendimiento Rocuzzo

Además, el terreno posee una característica poco frecuente en la región: dos canchas de tenis sobre césped natural. Esta particularidad fortalece el perfil deportivo del futuro complejo y abre la posibilidad de desarrollar actividades recreativas, entrenamientos o propuestas vinculadas al deporte.

Los usos previstos para el complejo

La propuesta se enmarca dentro del concepto de desarrollo de usos mixtos, una modalidad que combina distintas actividades dentro de un mismo espacio urbano.

Según la información disponible, el proyecto contempla:

Espacios destinados a actividades educativas

Instalaciones deportivas vinculadas al tenis, pádel y otras disciplinas

Servicios relacionados con la salud estética y el bienestar

Propuestas gastronómicas para consumo dentro del predio

Locales comerciales y espacios para servicios

Un sector orientado a la hotelería y el alojamiento

Una ubicación estratégica para el crecimiento de Funes

La esquina de Ruta 9 y Almafuerte es considerada uno de los puntos con mayor visibilidad y circulación de Funes. Su ubicación la conecta con importantes accesos, barrios residenciales y corredores comerciales de la ciudad.

En ese contexto, un desarrollo de cuatro hectáreas podría convertirse en un nuevo foco de actividad económica y comercial, acompañando el crecimiento urbano que viene experimentando la localidad en los últimos años.

emprendimiento Rocuzzo 2

El proyecto también se inserta en una tendencia cada vez más visible en la región: la reconversión de grandes predios residenciales o recreativos en espacios destinados a servicios, consumo y esparcimiento, impulsada por la expansión urbana y la llegada de nuevos desarrollos habitacionales al área metropolitana de Rosario.