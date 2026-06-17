Tras el triunfo y en medio del llanto de Messi, cuál fue la reacción de Antonela Roccuzzo en redes
La pareja del capitán de la Selección argentina, que brilló con un triplete en el debut mundialista, lanzó un emotivo mensaje en las redes. Qué contestó Messi.
Lionel Messi fue el líder absoluto de una Selección argentina que dejó en claro su gran nivel, similar al que lo catapultó al título conseguido en Qatar 2022. El público quedó fascinado por la presentación del '10' que fue vista de cerca por distintas figuras del espectáculo como Pampita Ardohain que presenció el partido con un imponente y particular look.
Entre las personas presentes en el estadio ubicado en Kansas City, estuvo Antonela Roccuzzo, influencer y empresaria, pareja de Messi. Luego de una jornada especial para el jugador donde pudo brillar con tres tantos en un contexto complicado en el aspecto extradeportivo, la madre de tres hijos lanzó un emotivo posteo en sus redes sociales.
“¡Vamoooos Argentina! Con vos siempre Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió junto a fotos con sus hijos Ciro, Mateo y Thiago Messi en el estadio. Emocionado por el posteo, el jugador comentó: “Los amo”, junto a varios emojis de corazones.
Por su parte, el capitán de la Scaloneta que buscará el bicampeonato lanzó su propio posteo con imágenes y un mensaje para los argentinos: “Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años”.
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