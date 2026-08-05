PAMI: la lista de medicamentos que se pueden conseguir 100% gratis en agosto de 2026

La obra social de los adultos mayores mantiene la bonificación total en fármacos considerados esenciales para patologías crónicas comunes o de alto costo.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene en agosto 2026 la entrega de medicamentos 100% bonificados para los más de 5 millones de afiliados que cumplan con determinados requisitos. Este beneficio busca asegurar el acceso gratuito a tratamientos esenciales, al tiempo que alivia el peso de los gastos de salud en los sectores más vulnerables.

El listado actualizado de medicamentos bonificados incluye 160 fármacos para tratar patologías crónicas muy comunes, como hipertensión, diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos y osteoporosis. Y los de alto costo , destinados al abordaje de enfermedades graves, como tratamientos oncológicos, VIH, hepatitis, hemofilia, artritis reumatoidea y aquellos que se utilizan después de un trasplante.

Los afiliados a la obra social de los adultos mayores pueden acceder a la bonificación del 100% en medicamentos para enfermedades consideradas crónicas y graves. En estos casos, la gratuidad es completa.

Para retirar los medicamos, es necesario contar con la receta electrónica.

Entre remedios bonificados se encuentran:

Medicación para el tratamiento de la diabetes , incluyendo insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas.

, incluyendo insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas. Fármacos destinados a pacientes con cáncer.

Tratamientos oncohematológicos .

. Medicación para personas con hemofilia .

. Tratamientos para VIH y hepatitis B y C.

y B y C. Fármacos para pacientes trasplantados.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Tratamientos para la artritis reumatoidea.

Medicación para enfermedades fibroquísticas.

Fármacos oftalmológicos de aplicación intravítrea.

de aplicación intravítrea. Tratamientos para la osteoartritis .

. Medicamentos para la insuficiencia renal crónica y el hiperparatiroidismo.

Para acceder a determinados medicamentos, especialmente los de alto costo, se requieren controles y autorizaciones previas antes de ser entregados. El esquema incluye instancias de auditoría, pedidos de excepción y validaciones médicas para asegurar un uso responsable de los recursos. En este grupo se encuentran terapias oncológicas, tratamientos de alta complejidad y patologías específicas como VIH, hemofilia y pacientes trasplantados.

Para retirar los medicamentos con cobertura, el afiliado debe contar con una receta electrónica emitida por su médico de cabecera. Una vez cargada en el sistema, solo deberá acercarse a la farmacia elegida con su DNI y la credencial de PAMI para retirar la medicación.

La lista de medicamentos gratuitos incluye 160 fármacos.

Cómo acceder gratuitamente a medicamentos que no tienen el 100% de bonificación

En el resto de los casos, la cobertura puede variar entre el 40% y el 80%, según el tipo de medicamento y la patología del afiliado. Sin embargo, los jubilados y pensionados que no cuentan con recursos suficientes para afrontar el costo de los fármacos pueden solicitar el subsidio social para tener la cobertura bonificada al 100%.

Para ello, habrá que cumplir una serie de condiciones económicas y patrimoniales. Entre los principales requisitos se encuentran:

Percibir ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos, o hasta tres haberes si conviven con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliados a una empresa de medicina prepaga.

No ser propietarios de más de un inmueble.

No tener vehículos con menos de 10 años de antigüedad ni bienes considerados de lujo.

No registrar activos societarios que acrediten una capacidad económica elevada.

Los afiliados a PAMI pueden solicitar el subsidio social para tener medicamentos gratis.

Cómo tramitar el subsidio social en PAMI 2026

La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos: