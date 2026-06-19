¿El fin de Luzu?: qué dijo Nico Occhiato tras el escándalo

El conductor de Nadie Dice Nada rompió el silencio y se mostró molesto por las mentiras que circularon tras la polémica.

Tras la polémica “fake News” de Florencia Peña sobre Jorge Messi en su programa de Luzu, Nicolás Occhiato , dueño del streaming, eligió su programa para referirse a los hechos ocurridos en las últimas horas que terminó con la desvinculación de Florencia y dos productores.

“Todos estan al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza de grupo tiene que tomar decisiones. Todo tiene su costo y privilegios, costos que tiene que afrontar. Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera y las decisiones las tomo yo”, comenzó diciendo ante una comunidad de más de 350 mil personas viendo en vivo.

Occhiato prefirió no profundizar sobre la desvinculación de la conductora y de los productores, sino focalizar en que las disculpas se pidieron y que “lo más importante es que las personas en cuestión están bien” refiriéndose a la familia Messi.

Sin embargo, el enojo del conductor se dio tras las versiones de baja de publicidades y un fuerte rechazo de la comunidad al streaming. “Tanto se habló de fake News y se siguieron diciendo. No nos van a hacer m…”, dijo molesto al mismo tiempo que remarcó el “acompañamiento” de la comunidad de Luzu.

”El que se jacta de eso generando más fake News no merece mi respeto ni el de nadie”, remarcó Occhiato.

“Para todos los que se ponían contentos porque decían es el fin de Luzu. Todo lo que se dijo es mentira. No se bajó ninguna marca y vamos a cubrir todos los partidos”, concluyó el conductor que minutos después de su descargo intentó continuo con la programación habitual desde Miami.

Embed - Tras la polémica, Nico Occhiato rompió el silencio: "No nos van a hacer m..."

Qué se había dicho de Luzu y las marcas del mundial

Luzu TV atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia tras el grave error cometido por Florencia Peña y la producción de su programa. La actriz, con sorprendente liviandad, anunció al aire la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, lo que desató un verdadero escándalo mediático.

En DDM (América TV), Martín Salwe reveló las consecuencias inmediatas de la fake news: "Hace instantes hubo una llamada telefónica de Nico para con Flor Peña. Obviamente, Nico, como anticipó en Twitter, no compartía para nada lo que sucedió. Entre nos le comunicó la desvinculación a Flor Peña y también extensiva a dos productores".

"Te puedo confirmar la de un productor, la del otro estaba en duda si iba a ser esa la sanción definitiva, pero sí el llamado existió. Nico se comunicó rápidamente con Flor, que estaba muy angustiada", agregó Salwe.

El tema también en lo comercial. Martín Candalaft indagó sobre los auspiciantes y el efecto que tuvo la polémica en las marcas. "Tocás un tema interesante con los auspiciantes porque el llamado de Nico, más allá de lo que sucedía hoy puntualmente, ya venía analizando de otra manera el tema de traer Flor Peña acá a Miami, a mí lo que me dicen hoy es que puntualmente con esto de Flor, con esta gran polémica del día de hoy, se le cayeron 10 marcas", le contó Salwe.

"El impacto comercial fue muy importante", concluyó, confirmando que la crisis no solo golpea la credibilidad de Luzu TV, sino también su estructura económica.