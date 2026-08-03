Emocionante: Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta

A cinco meses del nacimiento de su primera nieta, Catherine Fulop volvió a abrir su corazón en las redes sociales. La actriz compartió un emotivo mensaje dedicado a Gia , la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala , acompañado por una serie de imágenes familiares que rápidamente despertaron miles de reacciones entre sus seguidores.

La publicación, realizada en Instagram , superó los 40.000 "me gusta" durante la primera hora y mostró a Fulop disfrutando de un momento de ternura junto a la bebé. En las fotografías también apareció Ova Sabatini sosteniendo a su nieta, mientras otra postal en blanco y negro retrató a la actriz con Gia en un jardín, en una escena cargada de calma y complicidad.

Bajo el título “Cinco meses de Gia” , Catherine eligió compartir una profunda reflexión sobre el significado de convertirse en abuela y cómo esa experiencia transformó su manera de entender el amor: “Dicen que los nietos llegan para enseñarnos que el amor siempre puede crecer un poco más. Y es verdad”, escribió al comenzar el texto. Luego definió ese nuevo vínculo con palabras que conmovieron a sus seguidores: “Porque abuelar es un amor distinto. Más sereno, más consciente, más agradecido”. En la misma línea agregó: “Es mirar desde el corazón a los hijos de nuestros hijos y entender que la vida nos está regalando una nueva oportunidad para maravillarnos”.

Posteo completo de Catherine Fulop.

La actriz también describió los pequeños momentos compartidos con la bebé durante estos meses. “Es cantar bajito, contar historias, ofrecer consuelo, jugar, reír y acompañar. Es volver a descubrir el mundo en una mirada limpia, en unas manos pequeñas, en una sonrisa que transforma cualquier día”, expresó. A lo largo del mensaje, Fulop hizo referencia a la posibilidad de haber acompañado de cerca el crecimiento de Gia durante su estadía en la Argentina. “Qué regalo ha sido poder verte crecer tan de cerca durante estos primeros cinco meses. Compartir tus rutinas, tus descubrimientos, tus avances y esos momentos cotidianos que parecen pequeños, pero que terminan ocupando para siempre un lugar inmenso en el alma”, escribió.

La emoción por la despedida de Gia

Uno de los pasajes más conmovedores llegó cuando Catherine habló sobre el regreso de su nieta a Roma, ciudad donde viven Oriana Sabatini y Paulo Dybala junto a la pequeña: “Y aunque pronto volverás a Roma, también sé que el amor no entiende de distancias. Claro que voy a extrañarte. Claro que dolerá no tenerte cada día entre mis brazos”, confesó la actriz. Sin embargo, dejó un mensaje esperanzador al completar: “Pero una parte de mí viajará contigo, y una parte de ti se quedará para siempre conmigo”.

La partida de Gia representa el cierre de una etapa especial para la familia, ya que la bebé, nacida en Italia, pudo pasar varios meses rodeada de sus abuelos maternos durante su estadía en el país. Esa realidad dio un significado aún más profundo a las palabras de Fulop, que recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

Un nuevo capítulo para Catherine Fulop y Ova Sabatini

La llegada de Gia marcó un momento muy importante para Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se convirtieron en abuelos por primera vez a comienzos de este año. Desde entonces, la actriz compartió distintos momentos junto a su nieta, dejando en evidencia el fuerte vínculo que construyó con ella.

El cierre de la publicación resumió el sentimiento que atraviesa esta nueva etapa familiar. “Gracias, Gia, por enseñarme que el corazón tiene espacios que solo se descubren cuando llega una nieta”. Finalmente, le dedicó un deseo cargado de amor: “Felices 5 meses, mi amor. Que la vida te encuentre siempre rodeada de amor, de raíces fuertes y de alas para volar”. Con un mensaje íntimo y sincero, Catherine Fulop volvió a demostrar que su rol de abuela ocupa un lugar central en su vida y emocionó a miles de personas que se sintieron identificadas con la intensidad de ese vínculo.