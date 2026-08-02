Luck Ra rompió el silencio tras separarse de La Joaqui: "Lo que más me duele"

El cantante salió a aclarar que el final del vínculo se produjo por desencuentros y no por una tercera en discordia.

Luck Ra rompió el silencio luego de su separación de La Joaqui y desmintió de manera tajante los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Tuli Acosta . Fue Ángel de Brito quien reveló en LAM la conversación privada que mantuvo con el cantante, quien actualmente se encuentra en Nueva York por compromisos laborales. Según contó el conductor, el artista se mostró afectado por la repercusión del tema y por la gran cantidad de críticas que recibió en las redes sociales.

El presentador aseguró que el artista confirmó que la decisión de terminar la relación fue exclusivamente suya y que no existieron terceros involucrados. “Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería”, le explicó el músico al periodista. El animador remarcó que el cantante habló con sinceridad sobre el desgaste que atravesaba el vínculo.

Durante la charla, el autor de La morocha también negó otra de las versiones que más fuerza había tomado tras la ruptura, relacionada con las hijas de La Joaqui. “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas ”, aseguró el artista. Incluso recordó su propia historia familiar al señalar: “Soy hijo de una mamá que tuvo un padrastro, entiendo perfectamente cómo es esa situación”, dejando en claro que ese aspecto nunca influyó en su decisión.

LUCK RA ROMPIÓ EL SILENCIO El cantante habló con Angel de Brito y contó que está recibiendo mucho hate en redes sociales, confirmó que él terminó la relación y desmintió cualquier problema con las hijas de La Joaqui o algún vínculo amoroso con Tuli Acosta. #LAM pic.twitter.com/mhzx5zGBcJ

El cantante también fue categórico al rechazar las versiones que señalaban a Tuli Acosta como la tercera en discordia. “Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, afirmó durante la conversación con De Brito. Sus palabras coincidieron con las declaraciones que horas antes había realizado la propia influencer, quien sostuvo que jamás mantuvo un vínculo amoroso con el cordobés y que solo conserva una amistad con él.

Según relató el conductor, uno de los aspectos que más angustia le generó al músico fue que se pusiera en duda el cariño que sintió por La Joaqui durante la relación. “Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz”, confesó Luck Ra. La frase llamó la atención porque se alineó con lo que la propia cantante había manifestado públicamente al describirlo como “el único amor sano” que tuvo y “el novio que más feliz” la hizo.

Tuli Acosta respondió en #LAM a las especulaciones sobre su relación con Luck Ra: “hablen de la ley de tierras que es más importante” pic.twitter.com/MEQI02HKF2 — emi (@eeemiliano) July 31, 2026

Tuli Acosta aclaró que "no pasó nada" con Luck Ra

Mientras tanto, Tuli también decidió aclarar la situación a través de una conversación con Ángel de Brito. La creadora de contenido explicó que, apenas comenzaron a circular los rumores, habló tanto con Luck Ra como con La Joaqui para evitar malos entendidos. “Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo ”, afirmó. De esa manera, tanto el cantante como la creadora de contenido coincidieron en negar cualquier relación sentimental y buscaron poner fin a las versiones que surgieron tras la separación.