Catherine Fulop contó que atravesó crisis de pareja con Ova Sabatini y vivieron separados

Catherine Fulop abrió su corazón y contó detalles de un momento complejo que vivió en su vida por una breve separación que afrontó con su actual pareja Ova Sabatini . En diálogo con el programa Puro Show (El Trece) contó detalles y se refirió a los rumores que circulaban entonces con el actor Oscar Martínez .

“Me acuerdo, con Oscar pasábamos relindos momentos y yo lo adoraba. Lo de Oscar fue mentira, no pasó nada amoroso con él”, contó en su relato la artista venezolana cuando fue consultada sobre un posible romance con Martínez.

Cuando le preguntaron sobre la crisis con Ova , Fulop reveló cuáles fueron los motivos de la separación: "Estábamos en crisis con Ova por un montón de cosas que no tenían que ver, pero cuando empecé a trabajar yo estaba todo el día grabando de golpe y antes estaba mucho en casa. Empezaron a haber roces y reclamos, no había buena comunicación“.

Por otra parte, reafirmó: "No hubo un acercamiento con Oscar. Estuvimos dos meses distanciados, él habrá tenido algo. Nos llegamos a separar, pero estábamos todo el fin de semana juntos. Ahí me di cuenta que me divertía mucho con él",

“A él le costó asimilar todo lo que hacía yo y a mí todo me irritaba”, dijo sobre la actitud de Ova cuando ella comenzó a tener una agitada vida laboral. Sin embargo destacó que a pesar de la separación se encontraban: "Nos veíamos los fines de semana con las nenas“, en referencia sus hijas Oriana y Tiziana Sabatini, quienes tuvieron un rol importante para mantener el vínculo.