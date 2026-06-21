El DT de Austria le puso picante al partido con la Selección Argentina: "Tenemos todo en contra"

Ralf Rangnick calentó la previa del duelo entre Austria y la Selección Argentina al asegurar que, pese a que los pronósticos favorecen ampliamente al campeón del mundo, su equipo llega convencido de que puede dar el golpe en la segunda fecha del Grupo J del Mundial. El entrenador alemán reconoció la jerarquía de la Albiceleste, pero remarcó que el resultado dependerá en gran medida del rendimiento que logren mostrar sus dirigidos en Dallas.

“Si es por el algoritmo, probablemente diga que no vamos a ganar, de ninguna manera . Tenemos todo en contra, pero podemos ganar”, afirmó el técnico durante la conferencia de prensa oficial previa al encuentro. Lejos de resignarse al favoritismo argentino, sostuvo que el fútbol sigue siendo un deporte colectivo y que el elenco europeo cuenta con herramientas para competir de igual a igual ante uno de los máximos candidatos al título.

El ex Manchester United explicó que la clave estará en la actitud y el funcionamiento de su equipo dentro del campo de juego. “Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito ”, señaló. Además, insistió en que el nivel de Austria será determinante para las aspiraciones del conjunto europeo. “Argentina tiene un nivel excelso, pero lo importante es lo que hagamos nosotros. Todo depende de nuestro nivel ”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2068836536469320063&partner=&hide_thread=false “MAÑANA TENEMOS QUE DEMOSTRAR QUE SOMOS UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE ESTE MUNDIAL”



Ralf Rangnick, DT de la Selección de Austria, en la previa del partido ante la Selección Argentina:



“Arranquemos por las debilidades que son más rápidas de contar: encontramos pocas o… pic.twitter.com/SDIRF6eGzQ — dataref (@dataref_ar) June 21, 2026

Ralf Rangnick: "El mejor resultado puede ser un empate"

El entrenador también dejó en claro cuál será la postura de su seleccionado en un compromiso que puede resultar decisivo para la clasificación a los dieciseisavos de final. “Que todos estén seguros que Austria buscará el mejor resultado. Puede ser la victoria o un empate”, manifestó. Tanto argentinos como austríacos llegan al encuentro tras haber ganado en el debut y comparten la cima del grupo con tres puntos.

Consultado sobre Lionel Messi, el estratega no escatimó elogios para el capitán rosarino, autor de los tres goles en la victoria frente a Argelia. “Es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia”, destacó. Sin embargo, también remarcó que la fortaleza del equipo de Lionel Scaloni va mucho más allá de la presencia de su máxima figura.

“Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores”, analizó el alemán. En ese sentido, consideró que la Albiceleste combina talento individual con un funcionamiento colectivo consolidado, una fórmula que la convirtió en una de las selecciones más temidas del certamen.

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La comparación de la Selección Argentina con el Barcelona de Guardiola

Rangnick también ofreció su visión sobre el estilo de juego argentino y rechazó la idea de que se trate de un equipo enfocado únicamente en monopolizar la pelota. “Yo no diría que Argentina se concentre en la posesión de balón, al estilo del Barcelona de Guardiola”, explicó. Según su mirada, el conjunto del pujatense utiliza la tenencia con un objetivo mucho más vertical y agresivo.

“Argentina lo tiene todo para generar rápidamente ocasiones”, concluyó el entrenador, quien además confirmó que ya tiene definida la formación para enfrentar a la Albiceleste. Aunque evitó revelar nombres, dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones respecto al equipo que derrotó a Jordania y adelantó que algunos futbolistas tendrán una oportunidad importante en un partido de máxima exigencia.