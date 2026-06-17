Mundial 2026: tras la goleada ante Argelia, cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Dallas. Será un duelo clave por la cima del Grupo J.

La selección Argentina se encolumna detrás de su capitán, Lionel Messi, en este Mundial 2026.

La Selección Argentina ya piensa en su próximo desafío en el Mundial 2026 . Tras la goleada por 3 a 0 sobre Argelia en el debut, el campeón vigente buscará encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El segundo partido del equipo de Lionel Scaloni será el lunes 22 de junio , a las 14 (hora de Argentina), frente a Austria , en el AT&T Stadium de Dallas, ubicado en Arlington, Texas.

El cruce llega con un condimento extra. Austria venció 3 a 1 a Jordania en la primera fecha, por lo que ambas selecciones llegarán igualadas en la cima del Grupo J, con tres puntos. El ganador quedará muy cerca de sellar el pasaje.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: rival y antecedentes

El conjunto europeo regresa a una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia. Clasificó como líder del Grupo H de las Eliminatorias de la UEFA, por encima de Bosnia, Rumania, Chipre y San Marino.

Austria cuenta con figuras de peso en el fútbol europeo, como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer. El proceso lo conduce el experimentado entrenador alemán Ralf Rangnick.

En su debut en este Mundial 2026, Austria superó 3 a 1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos.

austria portada

Argentina y Austria nunca se enfrentaron en un Mundial. Los únicos antecedentes son dos amistosos: una goleada albiceleste por 5 a 1 en 1980 y un empate 1 a 1 en la previa al Mundial de Italia 1990.

El plantel nacional cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio, a las 23 (hora de Argentina), ante Jordania, también en el AT&T Stadium. Según los resultados previos, ese duelo podría ser decisivo para definir la ubicación final en el Grupo J.

Cómo sigue Argentina luego del grupo

De terminar primero en su zona, Argentina enfrentaría en la siguiente ronda al segundo del Grupo H, que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si finaliza segundo, el rival sería el líder de ese grupo. En caso de quedar tercero, dependerá de otros resultados.

La logística también juega su partido. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) montó su búnker en Kansas City y prevé mantener allí la concentración durante estos compromisos, con el objetivo de reducir traslados y maximizar la recuperación entre encuentros.

El AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL, será una de las sedes centrales del torneo. Con capacidad para 80.000 espectadores, techo retráctil y climatización integral, albergará nueve partidos del Mundial, entre ellos los dos compromisos de Argentina en la fase de grupos y una semifinal.

Como el resto de los partidos del campeón del mundo, el encuentro ante Austria se podrá ver por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium. La transmisión por la señal pública será la opción gratuita para todo el país.

Tras el gran arranque ante Argelia, la ilusión de un nuevo título crece entre los hinchas. El equipo de Scaloni tiene ahora poco menos de una semana para preparar el segundo paso de su camino mundialista.