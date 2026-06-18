El jugador clave de Austria que se podría perder el partido con Argentina por una lesión.

A 4 días del enfrentamiento entre Argentina y Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 , la incertidumbre se apodera de la selección europea. Es que su lateral derecho, Stefan Posch , sufrió una factura en el debut contra Jordania pero aún no tienen precisiones de la gravedad de su lesión y su disponibilidad para el duelo contra la Albiceleste está en duda.

Es que el dato que informó el periódico Kurier de Austria podría ser tomado con humor. Porque ante la profesionalización en la que se encuentra el fútbol moderno se presupone que cualquier estudio médico o trámite de un jugador de una selección nacional debería ser tratado con urgencia. Pero en este caso, la lesión que sufrió Posch (fractura de mandíbula), dejó al conjunto dirigido por el alemán Ralf Rangnick en un extraño intervalo de espera de ocho horas, porque el especialista al que le enviaron los estudios para conocer el diagnóstico se encontraba en Viena y ya se había ido a dormir.

La diferencia horaria le jugó una mala pasada al seleccionado austríaco, que ahora acelera la construcción de una máscara protectora para Posch. Aunque incluso si su armado llegara a tiempo, no está claro si podrá jugar contra la Argentina en la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo, el próximo lunes, a las 14.

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El informe médico oficial, dado a conocer más tarde, explicó: “Actualmente no es necesaria la cirugía. Se está fabricando una férula especial para el jugador de la selección austriaca con el fin de facilitar su recuperación”. Posch se lesionó durante el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania, en la madrugada del miércoles último.

La importancia de Stefan Posch

El valor que el cuerpo técnico le da a Stefan Posch, que juega en el Mainz 05 de la Bundesliga, es tal que se decidió mantenerlo en el puesto de lateral derecho y mover al mediocampo a Konrad Laimer, de Bayern Munich. Eso mismo explicó Stefan Oesen, asistente de Rangnick: “El simple hecho de que tengamos a uno de los mejores laterales derechos del mundo como Konny (Laimer) y que Posch sea el que juega en esa posición, lo dice todo sobre su fortaleza. Porque lo necesitamos sí o sí en el campo”.

Más allá de las prestaciones naturalmente defensivas que el jugador ofrece, el equipo necesita a Posch por su gran capacidad de presión para ser el principio de los ataques tras la recuperación. “Contra Jordania estuvo sobresaliente. Siempre logra crear una situación de máxima presión sobre el rival. Y solo gracias a esto sus compañeros pueden adoptar una posición muy ofensiva, lo cual es fundamental para nuestro juego”, argumentó Oesen.

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Si Laimer ocupara el puesto de lateral derecho, Rangnick se vería obligado a realizar dos modificaciones. Una posicional y otra de nombre. Las malas noticias para la selección austríaca habían comenzado dos semanas antes del Mundial, cuando sufrió la lesión de Christoph Baumgartner, mediocampista de Leipzig y una de las principales figuras del equipo, que quedó desafectado tras sufrir un desgarro en el amistoso contra Túnez.